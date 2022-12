Una historia repleta de logros tiene Pablo Quintanilla en el motociclismo mundial. El especialista Cross Country ha logrado los mejores resultados históricos de un chileno en la categoría motos del Rally Dakar. Ha sido dos veces segundo y otra vez tercero, y para este 2022 querrá romper la maldición de no ganar.

Han sido doce las ocasiones donde el chileno ha intentado la victoria. En el 2022, en su debut con Honda, logró quedar en segunda posición, en una dura lucha que protagonizó con Sam Sunderland. Finalmente, fueron solo 3 minutos los que los distanciaron, impidiendo que el sueño del nacional se quedara corto nuevamente.

Ahora, para 2023, "Quintafondo" se encuentra afinando los detalles para su undécima participación consecutiva en la competencia. Ha tenido un año complicado, con caídas y lesiones que le cortaron de cierta forma la preparación, pero llega al 100% al rally raid más importante del mundo.

Con respecto al último año, Quintanilla relató al sitio oficial de la competencia que “antes de Marruecos tuve una caída y me fracturé unas vértebras, unas costillas y ello hizo que no completara bien mi preparación y tuve que correr con algunas molestias. Pero estuve contento, hice podio y la disfruté a pesar que casi no pude andar en moto antes de la prueba"

Además, agrega que “actualmente estoy en plena recuperación de mi hombro. Tuve una lesión un poco complicada en la articulación del hombro. Terminado Marruecos me volví inmediatamente y no pude correr el Andalucía Rally producto de esa lesión. El tiempo es acotado y tenía que aprovechar para hacer un tratamiento".

Eso sí, aclara que "al Dakar voy a llegar al 100%. Hay que hacer una carrera inteligente: es más larga que el año pasado y el cuerpo va a sentir bastante esos dos días de más”.

“¿Expectativas? Siempre son altas. Todos los pilotos tenemos ganas y sed de ganar y personalmente esta carrera es algo que vengo buscando hace tiempo, hace muchos años. He estado cerca en varias ocasiones, así que estoy muy motivado. La intención es ganar la carrera", sentenció.

Vale recordar que Francisco "Chaleco" López e Ignacio Casale han logrado imponerse en el rally, en categorías como el Side by Side y los cuatriciclos. Pero las motos, la categoría reina de la competencia, se ha resistido.