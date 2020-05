La confesión más potente de Michael Jordan en The Last Dance: "Sentí que podíamos haber ganado siete"

La hermosa historia de Michael Jordan y Chicago Bulls, que se contó en el documental The Last Dance, llegó a su fin, y Su Majestad lanzó una dura confesión en el último capítulo de la serie que está disponible en Netflix.

El mejor jugador de todos los tiempos habló de la opción de haber seguido un año más en el cuadro de la ciudad de los vientos, asegurando que tenían la opción de ganar un séptimo título de la NBA.

"¿Habría firmado yo por un año? Sí, habría firmado por un año. Sentí que podíamos haber ganado siete. Realmente lo creo. Puede que no lo hubiéramos hecho, pero no poder intentarlo es algo que no puedo aceptar", dijo Jordan en la parte final.