Los Juegos Paralímpicos comenzaron con todo para el Team Chile. Durante la madrugrada de este miércoles, Alberto Abarza hizo historia al quedarse con la medalla de oro en los 100 metros espalda de Tokio 2020.

El nadador chileno se impuso en la carrera ante el brasileño Gabriel Dos Santos con un tiempo de dos minutos y 40 centésimas (2:00.40), más de dos segundos por encima del segundo lugar, que marcó 2:02.47.

La alegría era total en Abarza, quien conversó con el sitio oficial del Comité Paralímpico, donde aseguro estar "viviendo un sueño que partió cuando tenía dos años, cuando ingresé a la piscina de la Teletón. Coronarlo así, con el apoyo de Chile, de mi familia y mis hijos… estoy muy feliz (...) Que se hayan transmitido estos juegos es un tremendo avancen en inclusión para todos los que vengan".

Abarza se coronó con la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Foto: Getty Images

El medallista chileno habló de la carrera y de lo difícil que fue en todo momento. "Me dolió muchísimo, sabía que tenía que apretar y no volverme loco en los primeros metros. Es difícil enfocarse porque uno cree que va lento, pero los 15 metros iniciales iba rápido. A la vuelta me dolió como nunca, pero iba apretando. Veía las gotas de agua y sabía que estaba cerca".

De hecho, Abarza reconoció que en la recta final sufrió con las molestias físicas, pero quería darlo todo. "Cuando vi el marcador arriba, sabía que quedaban 7 metros. Esos últimos me dolieron la vida, pero dije “Queda nada, ya se acaba”".

Por otro lado, agradeció a su círculo cercano por el apoyo. "Mis hijas, que me habría encantado que estuvieran. Mi pareja, mi mamá, que me llevaba a la piscina y me inculcó el amor por el deporte. Es un camino largo, de muchos años. No es llegar y estar, es mucho sacrificio, ir a las 5 de la mañana a meterse al agua helada".

Finalmente dejó un mensaje para los futuro atletas y agradeció a nuestro país. "Los sueños están para cumplirse, con trabajo se puede lograr cualquier cosa. Hasta lo imposible. Es proponérselo (...) Gracias a todos, estoy aquí por ellos. El apoyo que le dan a Teletón, donde comencé a nadar. Lo que soy es gracias a todos los chilenos que pudieron darme el empujón para seguir avanzando".