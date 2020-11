Jaula Bahamondes y el brutal KO que le aseguró contrato en la UFC: "Vi su cabeza baja y dije 'por qué no levantarla de una patada'"

Ignacio Bahamondes dejó el nombre de Chile en alto luego de su noche de ensueño en la UFC, donde le propinó un nocaut de proporciones a su rival, ganándose el ansiado contrato en la compañía.

El chileno de apenas 23 años se hizo grande en la La Ultimate Fighting Championship, mandando a Edson Gómez, su oponente, directo a la lona luego de una patada frontal que dejó a todos boquiabiertos.

La Jaula aseguró que el golpe se convirtió en uno de los más relevantes de su carrera, y en conferencia de prensa post lucha dejó ver toda su emoción y alegría:

"Visualizamos esta pelea muchas veces en mi mento, con mis entrenadores... habíamos entrenado para todo lo que pasó, así que yo estaba listo para todo lo que él (Edson Gómez) tuviera", comentó Bahamondes.

El deportista no tuvo problemas en referirse al brutal KO que le propinó a su rival, asegurando que vio la oportunidad de hacerlo y no la dejó pasar:

"No lo sé... simplemente vi su cabeza baja y dije 'por qué no levantarla de una patada', por qué no", reveló entre risas.