UFC: Ver EN VIVO la pelea del chileno Ignacio Bahamondes en el evento Dana White’s Contender Series

Hoy a las 22:00 horas de Chile se realizará una nueva versión del Dana White’s Contender Series, evento importante donde diferentes peleadores exponentes sus disciplinas marciales se enfrentan por un contrato en el UFC.



En esta ocasión seremos testigos de una importante lucha para el chileno Ignacio Bahamondes, peleador nacional que tendrá un duro enfrentamiento en el octágono pero que va con todo para cumplir su tan anhelado sueño y convertirse en el tercer nacional en unirse a esta prestigiosa empresa tras Diego Rivas y Vicente Luque.



El enfrentamiento será contra el norteamericano de 29 años Edson Gómez en una pelea que se ve bastante complicada para el nacional, puesto que su rival tiene un record de seis triunfos todos ellos por KO y una sola derrota.



Ignacio Bahamondes por su parte, no se queda atrás en sus cortos 23 años tiene un record de 10 victorias y 3 derrotas en MMA, siendo su último enfrentamiento en septiembre del presente año a diferencia de Gómez quien no pelea desde diciembre del 2019.



Este martes Bahamondes uvo la ceremonia de pesajes, donde pasó sin problemas con un peso de 168.5 libras. No obstante, Edson Gómez no tuvo la misma suerte y no consiguió superar la pesa pasando el límite por tres libras (174), lo que le hará perder el 20% de su pago y un registro negativo sin siquiera subir al octágono.



Esto no fue un impedimento para Bahamondes quien aceptó de todas formas la pelea, a pesar de los riesgos, con el objetivo de lograr un ansiado contrato en la mayor empresa de MMA del mundo.





Ignacio Bahamondes va en busca de una oportunidad en UFC. (Foto: Instagram @JaulaBahamondes)

Estos serán los enfrentamientos para el Dana White's Contener Series: Carlos Ulberg vs Bruno Oliveira Ignacio Bahamondes vs Edson Gomez Vince Murdock vs Luis Saldaña Harry Hunsucker vs Jared Vanderaa

Día y hora: ¿Cuándo es el Dana White’s Contender Series?



El nacional saldrá este miércoles a partir de las 22:00 horas a buscar su contrato con el UFC.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Dana White’s Contender Series?



Dana White’s Contender Series será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Dana White’s Contender Series?



Si buscas un link para ver en vivo Dana White’s Contender Series, podrás hacerlo en la app ESPN Play.