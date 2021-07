La emoción de Francisca Crovetto previo a su debut en Tokio 2020: "Gracias a Nicolás Massú y Fernando González nació mi sueño olímpico"

Francisca Crovetto, abanderada del Team Chile y seleccionada nacional de tiro skeet, se alista para su ansiado estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este sábado a las 20 horas por la clasificación.

La deportista Adidas se lució el viernes en la ceremonia inaugural del megaevento, portando la bandera en representación de la histórica delegación chilena que viajó hasta Japón para competir.

En la antesala de su debut en la cita olímpica, Crovetto conversó en exclusiva con Redgol, donde reconoció a los tenistas Nicolás Massú y Fernando González como los grandes responsables de su anhelo deportivo.

"Para mí la frase 'impossible is nothing' significa la medalla de oro del Nico (Massú) y de Fernando (González) en Atenas 2004, y ver que nada es imposible", comentó.

La skeetera añadió que "siempre comento que gracias a esa transmisión y esas medallas yo soñe con los Juegos Olímpicos... eso sembró en mi el sueño olímpico".

"Gracias a lo que hicieron nuestros tenistas hoy yo puedo ir a mis terceros Juegos Olímpicos, porque eso me ilusionó, me emocionó y me hizo creer en algo. Sentir que nada es imposible", aseguró.

Crovetto representará por tercera vez a Chile en unos Juegos Olímpicos.

Crovetto cerró haciendo un llamado a todos los fanáticos del deporte a apoyar al Team Chile en la cita olímpica:

"Que nos sigan, que nos apoyen y manden sus energías y cariño. Yo creo mucho en las energías que hagan de nuestra participación un orgullo para los chilenos. Y que vibren, porque nosotros hacemos esto con mucho cariño", cerró.

Francisca Crovetto debuta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este sábado 24 de julio a las 20:00 horas de Chile en Tiro Skeet, y puedes revisar aquí detalles y calendario de la delegación chilena.

Así fue el paso de Crovetto junto al Team Chile en el desfile de la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020.