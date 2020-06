Francisca Crovetto critica a las autoridades: “No podemos haber estado más de dos meses discutiendo un ingreso”

Francisca Crovetto, la reciente galardona del Premio Nacional del Deporte 2019 y destaca skeetera, no se guardó nada y criticó duramente a las autoridades, tanto de gobierno como de oposición, por su lentitud para tomar decisiones y afrontar la pandemia del coronavirus.

En conversación con radio Cooperativa partió mencionando que “estamos viviendo las semanas más difíciles, esperemos que sean pocas. A mí me llama la atención la desconexión de nuestras autoridades en general, ya sea de Gobierno o de oposición. Me parece increíble lo difícil que es ponerse de acuerdo cuando hay algo tan importante y urgente”.

“No podemos haber estado más de dos meses discutiendo un ingreso. No sé quién es el culpable, no estoy haciendo un juicio de quién lo ha hecho mejor o peor. Pero eso me llama la atención, porque yo estoy segura de que, si la gente pudiera quedarse en su casa, la mayoría lo haría”, complementó.

La destacada deportista chilena criticó duramente a las autoridades por su lentitud para tomar medidas en plena pandemia de coronavirus. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, agregó que “las cuarentenas se están violando porque la gente necesita salir a trabajar, porque no tienen con qué parar la olla. Hay que endurecer las penas para la gente que sale de 'carrete', pero el grueso de la población que está saliendo son los que tienen que trabajar y esa desconexión es la que me llama la atención”.

Finalmente, al ser consultada sobre su situación deportiva, expresó que “yo siempre me levanto y entreno con la visión de mi medalla olímpica, esa es mi motivación y no me voy a cansar hasta que la consiga. Quiero estar en el olimpismo y en el alto rendimiento por varias décadas más. Este deporte me lo permite porque es longevo”.

“El proceso hacia a Tokio ha sido muy bonito, estoy muy contenta e incluso este momento de confinamiento e incertidumbre lo estoy disfrutando. Tengo un súper buen equipo, mi entrenador es lo máximo. Creo que somos un buen equipo para poder llegar bien a Tokio el 2021, en donde quiero estar en una final olímpica y estar entre las seis mejores”, sentenció.