El entrenador español, Pepe Vendrell, fue despedido por Cristian Garin la semana pasada. Tras su separación, el coach analizó el momento que vive el chileno y adviertió cuáles son sus falencias.

"Cristian Garin es una persona que le ha faltado estabilidad, eso es un hecho irrefutable. Al final es algo que está ahí, que le ha pasado factura en su historia", señaló en La Tercera.

"Creo que una de las cosas que tiene que mejorar es tratar de centrarse en lo que depende de él; en estar menos pendiente de lo que pasa fuera de lo que puede controlar y tener más confianza. Porque al final es lo que le transmitía: confianza interior en lo que estás haciendo y olvidarte un poquito de las cosas externas", añadió.

"Las cosas externas a veces te irán a favor; a veces en contra, pero tú tienes que tener tus principios claros y sobre todo sentirte muy seguro de lo que estás preparando, aunque eso es un poquito en lo que hemos estado trabajando. Y esa es la historia...", complementó.

Sobre su vínculo, comentó: "Te tengo que decir que no sentí que la relación estuviera para tomar esta decisión. Sí que es verdad que hemos tenido un desgaste por la intensidad de los primeros meses de trabajo, pero creo que si él realmente hubiera creído en el proyecto era el momento para cerrar grupo, valorar lo que habíamos estructurado de personas a su alrededor y apostar. Al final eso se nota. Cuando uno está convencido se nota y yo creo que eso se transmite en la pista".

Luego, lamentó: "Al final, por desgracia, la estabilidad necesita superar momentos mucho más difíciles que los que hemos tenido ahora mismo, y eso habla un poquito de la fragilidad de los equipos que han estado con él. Es que realmente me parece que no hemos tenido la tolerancia suficiente como para superar no te voy a decir que momentos difíciles, porque la verdad ni siquiera considero que los hayamos tenido… Fue todo muy rápido, muy precipitado y no luchamos lo suficiente para darle continuidad a este proyecto que tenía buenos ingredientes".

Vendrell asegura que Garin, quien ha tenido más de 10 entrenadores en su carrera, necesita estabilidad en su equipo: "Sí pienso que él está acostumbrado a cambiar de direcciones, y eso es un hábito que, sin querer, se estableció en su manera de ser y que debe intentar controlarlo. Porque yo creo que lo que nos ha pasado ahora seguramente le va a volver a suceder en mayor o menor grado".

"Se le va a volver a plantear y él tiene que aprender a darles la vuelta a estas situaciones, y eso solo se puede lograr juntándote con el grupo, haciendo equipo, haciendo unión... Y eso es un poquito lo que me sabe mal: que no se haya podido intentar. Porque yo le pedí darle continuidad al proyecto y buscar fórmulas, si había un poquito de desgaste, para que pudiera respirar un poquito... Pero por desgracia no ha podido ser", finalizó.