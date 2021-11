Una buena noticia para Arley Méndez es su regreso a los deportes, aunque esta vez desde otra mirada. El deportista nacional, quien viviera un tenso momento en el levantamiento de pesas y en su vida personal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anuncia su regreso.

"Clínicas de levantamiento de pesas interesados escribir al dm y coordinamos. Sólo en Chile por el momento, saludos", fue el breve pero claro mensaje que compartió Méndez en sus redes sociales.

De inmediato sus seguidores y amigos se pusieron contentos con el pesista chileno, quien tras su paso por Japón había dejado preocupado al mundo del deporte por su situación emocional, que no le permitió competir con las aspiraciones que alguna vez se habían puesto sobre su espalda.

El atleta de origen cubano, que representa a Chile desde 2017, marca un nuevo camino en el deporte con este anuncio, donde suma varios interesados en los comentarios, además de palabras de apoyo para que pueda retomar su carrera.

El paso en falso

La imagen que quedó tras los Juegos Olímpicos era de un Arley Méndez que le ponía fin a su carrera, luego de varias lesiones que no le habían permitido volver a retomar su carrera, además de un dóping positivo por consumo de marihuana, a dos meses de la cita de los anillos.

"Esto es una mierda. Tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas. Me iba a retirar hace tiempo, pero tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho", comentó en esa oportunidad.

Es más, sabiendo que en Chile era tomado como una carta de medalla por sus buenas actuaciones, finalmente la realidad por la seguidilla de lesiones le pasaron la cuenta, en una momento en que el deportista se desmoronó.

"No pude cumplir con lo que esperaba, cumplir con el país. Quedé descalificado. No di puntaje, quedé último. No estoy conforme. Quería hacer algo bueno para despedirme de esto", cierra.