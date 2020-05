Dennis Rodman lapida a LeBron James: “En nuestra época hubiera sido un jugador del montón”

Dennis Rodman, considerado uno de los mejores defensores en la historia de la NBA, lapidó las condiciones del actual monarca, LeBron James, a quien calificó como “un jugador del montón” si hubiese compartido cancha con leyendas como: Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird.

En conversación con el sitio Overtime mencionó que "podría haberlo parado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho. Es muy fácil de marcar, no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona. En nuestra época, LeBron hubiera sido un jugador del montón", azuzó el campeón con Detroit Pistons (89 y 90) y Chicago Bulls (96, 97 y 98).

Pero eso no fue todo, porque agregó que Rodman continuó: “él solamente es grande, pero yo me he enfrentado a jugadores más fuertes y grandes que él (…) Michael llegó (a la NBA) cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento y regresar rápidamente a defender”.

Estos dichos surgieron por el éxito que ha tenido el documental: The Last Dance, reproducida por Netflix y que todas las semanas libera un nuevo capítulo sobre el último título ganado por Jordan con los Bulls (98).