Christian Garin (102°) tuvo un partido horrible en el duelo de Copa Davis que abrió la serie entre Chile y Kazajistán. Fue vapuleado por Timofey Skatov (190°) ganándose muchas críticas por el bajo nivel exhibido en la arcilla de La Serena.

Lo lindo del deporte es que da revancha rápidamente. Y a Gago le llegó la oportunidad de convertirse en héroe 24 horas después de ese encuentro fatal, enfrentando a Aleksander Bublik (36°) con la oportunidad de sellar el triunfo chileno, luego de la victoria en dobles que tuvieron a primera hora Alejandro Tabilo junto a Tomás Barrios.

Logró vencer al gigante asiático en tres sets y la emoción la expresó ante los micrófonos de TVN. "Es lo lindo de este deporte, te da revancha. La verdad es que he trabajado muchísimo últimamente, he dejado la vida por seguir adelante. Tuve meses difíciles en todo sentido", contó Garin.

Agregó que defender la bandera nacional para él tiene un significado especial. "Es un orgullo representar a Chile, amo a mi país y es un sueño volver al Grupo Mundial. Lo merecemos", complementó.

Agradeció al capitán Nicolás Massú por la confianza que depositó en su juego en esta serie. "Ayer, después del partido, estaba bastante abajo, afectado anímicamente. Sentía que entrenaba bien, pero me faltaba despegar en competencia y Nico confió en mí desde que perdí hasta hoy", contó el ariqueño.

Gago no detuvo ahí las palabras de agradecimiento a Massú. "Me levantó y ha estado ahí siempre, Nico me sigue la carrera. Lo admiro mucho y estoy agradecido", confesó sobre el apoyo que recibe.

De hecho también sintió que la gente en La Serena fue fundamental. "Quiero darle las gracias a todos, cuando perdí la gente me apoyó hasta el final y no lo esperaba así. Hoy en el club todos estaban tirándome para arriba y me emociona, no estoy acostumbrado a ese apoyo durante el año".

Finalmente se acordó de las personas afectadas por los incendios en la zona sur de Chile. "Queríamos dedicarle el triunfo a la gente que sufre en el sur de Chile, que tengan una pequeña alegría dentro de lo mal que lo están pasando", cerró.