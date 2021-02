Continúa la búsqueda de Juan Pablo Mohr en el K2: "Las posibilidades de que sobreviva son escasas"

El alpinista chileno Juan Pablo Mohr continúa desaparecido en su expedición por el K2, la segunda montaña más alta del mundo (8.611), y la preocupación crece mientras pasan las horas.

“Durante las últimas horas nuestro atleta Juan Pablo Mohr junto a otros dos montañistas se encuentran sin reportarse con el Campamento Base en la expedición invernal en el K2. El frío extremo ha llevado al congelamiento de los dispositivos de comunicación, impidiendo tener contacto con alguno de ellos”, señaló The North Face, uno de los auspiciadores del deportista nacional.

El jueves a las 17:00 horas de Chile, Mohr junto a los alpinistas John Snorri, Ali Sadpara y Sajid Sadpara iniciaron el ataque a la cumbre del K2 desde el Campamento 3, ubicado a 7000 metros sobe el nivel del mar.

Sin embargo, Sajid Sadpara no pudo acompañarlos por un problema en su regulador de oxígeno y debió regresar al campamento. La última vez que vio al trío fue en la zona denominada Cuello de Botellas el viernes a las 2:00 AM de Chile.

La búsqueda ha continuado durante este fin de semana con dos helicópteros, pero la poca visibilidad y los fuertes vientos dificultaron la tarea, por lo que aún no hay rastro de los alpinistas.

Sajid Sadpara, quien fue trasladado a la ciudad de Skardu, relató por primera vez a la prensa lo ocurrido con su padre, Ali, el islandés Snorri y el chileno Mohr.

“Si pasan más de dos o tres días, las posibilidades de que algún ser humano sobreviva a una altitud de más de 8.000 metros con la severidad del frío son escasas”, lamentó.

"El equipo de mi padre no tenía un walkie-talkie, por lo que no podían ser contactados. Cuando llegué al C3 me puse en contacto con el CB para avisar que me quedaría en el C3 y así prepararles té y agua cuando descendieran de la cima”, explicó Sajid.