Conor Mcgregor anuncia matrimonio con Dee Devlin

Conor Mcgregor anunció hace poco y por tercera vez su retiro deportivo, y este sábado sorprendió anunciado su retirada de las pistas de la soltería para contraer matrimonio.

A través de Instagram el irlandés compartió la alegre noticia junto a una fotografía donde la madre de sus hijos aparece luciendo un hermoso anillo:

"¡Qué cumpleaños. Mi futura esposa!", escribió McGregor.

The Notorious aprovechó la celebración del natalicio de Devlin para pedirle casamiento tras doce años de relación, en los que la mujer ha sido su respaldo en las buenas y las malas:

"Me llevaba en auto al gimnasio, y escuchaba todos mis sueños. Dee me salvó la vida. No estaría haciendo esto si no fuera por ella, eso es seguro. Cuando llegaba a casa después de un exhausto día de entrenamiento, me decía: 'Conor, está bien, tú puedes hacerlo", contó el luchador hace años.