La raqueta número uno de Chile quedó muy mal anímicamente después de ser eliminado del ATP de Santiago ante Alejandro Tabilo y reconoció que "he puesto muchas ganas y no se da", por lo que también advirtió que pronto tomará "una decisión en cuanto a mi futuro".

Más allá de la reciente eliminación del ATP de Santiago a manos de Alejandro Tabilo para nadie es un misterio que Christian Garin no atraviesa por el mejor momento de su carrera, donde últimamente también sufrió duras caídas en los torneos de Río de Janeiro y de Córdoba.

Por eso mismo es que Gago asistió a conferencia de prensa después de la sorpresiva derrota ante Tabilo y sorprendió con un doloroso mensaje con el que también le puso mucha incertidumbre a su futuro. “Se me ha hecho horrible jugar el tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ahí veré lo que haré".

"No vale la pena seguir jugando así. Hoy ni siquiera pude dar lo que siento que puedo dar y me da mucha pena. Emocionalmente, es muy duro en todo sentido. He puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al ciento por ciento. Jugar de esta manera me preocupa bastante”, complementó.

Junto con eso, el Tanque también reveló detalles de cuales han sido las dolencias que le han impedido jugar de la manera que espera en este complejo arranque de temporada.

“Lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro. Paso por muchos altibajos, siempre estoy esperando que llegue algún dolor, termina siendo molesto. Pasé por muchas cosas, en esta pretemporada no hice una buena parte física”, indicó.

Tras eso, añade que “después de Australia me rompí la uña y tuve una cirugía en Miami. No me he podido recuperar bien. Han sido meses difíciles. Doy mi ciento por ciento, me esfuerzo, aunque la gente cree que no. Amo el tenis y me encanta. A veces hay meses malos y hay que seguir”.

Pero eso no fue todo, ya que al recibir la pregunta sobre su participación junto al equipo chileno en la Copa Davis este 4 y 5 de marzo ante Eslovenia en Viña del Mar, Garin instaló la duda. “Quiero estar, es una fecha del año que es sagrada. Pero es difícil, quiero ser un aporte y no una preocupación”, lanzó.

Para cerrar, soltó un triste mensaje con respecto a su desempeño en lo que va de temporada este 2022, y el oriundo de Arica reconoció que “es difícil hacer un análisis de este mes, ha sido uno de los más malos jugando al tenis en todo sentido”.