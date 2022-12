El tenista español afirmó que cuando el argentino hizo el 3-2 transitorio se le cayeron las lágrimas. “Lo disfruté y me emocioné”, señaló.

El título de campeón del mundo en el Qatar 2022 parece ser la cereza en el pastel para la carrera de Lionel Messi. El astro argentino, a los 35 años y en su último mundial, la rompió toda en tierras qataríes para ganar ese título que hasta ahora le había sido tan, pero tan esquivo.

Obviamente que no faltaron los se emocionaron con este hito en la carrera del rosarino, esto independiente de su nacionalidad o incluso disciplina deportiva. Para varios este es un título que hace justicia a todo lo que ha hecho Messi en el fútbol.

En este grupo se encuentra el tenista español Rafael Nadal, quien en una reciente entrevista con AS España afirmó que se le cayeron las lágrimas con este título de Messi, en especial cuando anotó su segundo gol personal en la final ante Francia en el Estadio Lusail.

“Cuando Messi hizo el tercer gol, se me saltaron las lágrimas (…) Que alguien tan grande culminara con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo. Lo disfruté y me emocioné”, afirmó Rafa.

En ese sentido, el tenista sostuvo que “que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz. La emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo”.

“Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina”, concluyó el catorce veces campeón de Roland Garros.