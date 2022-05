AEW Double or Nothing 2022: Cartelera, horario y dónde ver en vivo el 2° PPV del año de All Elite Wrestling

Este fin de semana se realizará el segundo evento de All Elite Wrestling de este 2022. Se trata del PPV "Double or Nothing" a llevarse a cabo en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada.

El gran evento de AEW contará con un total de diez grandes combates con los mejores exponentes del wrestling norteamericano y varias caras conocidas como Samoa Joe, Adam Cole, Chris Jericho, Bryan Danielson, Jon Moxley y los hermanos Hardy, entre otros.

Sin embargo, la pelea que se robará todas las miradas será la que animarán CM Punk y “Hangman” Adam Page por el cinturón de Campeón Mundial de AEW.

Además, se realizarán las finales de las Copas Owen Hart, donde se verán las caras Samoa Joe contra Adam Cole por el lado masculino y Dr. Britt Baker D.M.D. frente a Ruby Soho o Kris Statlander en la división femenina.

Te invitamos a continuación, a revisar la cartelera y dónde ver el evento de la lucha libre norteamericana.

Cartelera

Campeonato Mundial de AEW: "Hangman" Adam Page (c) vs CM Punk

Campeonato Mundial Femenino de AEW: Thunder Rosa (c) vs Serena Deeb

Campeonato Mundial en Parejas de AEW: Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus) (c) vs Team Taz (Ricky Starks y Powerhouse Hobbs) vs Keith Lee y Swerve Strickland

(Jungle Boy y Luchasaurus) (c) (Ricky Starks y Powerhouse Hobbs) Campeonato TBS de AEW: Jade Cargill (c) vs Anna Jay

MJF vs Wardlow

Gang Warfare Match: Jericho Appreciation Society vs Bryan Danielson, Jon Moxley, Eddie Kingston, Santana y Ortiz con William Regal

House of Black vs Death Triangle

The Hardys vs The Young Bucks

Final del torneo masculino por la Owen Hart Cup: Samoa Joe vs Adam Cole

Final del torneo femenino por la Owen Hart Cup: Dr. Britt Baker D.M.D. vs Ruby Soho o Kris Statlander

The Buy In: Hookhausen vs Tony Nese y Mark Sterling

Día y hora: ¿Cuándo se realizará Double or Nothing 2022 de AEW?

Double or Nothing 2022 se realizará este domingo 29 de mayo a las 21:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING el PPV Double or Nothing 2022?

Double or Nothing 2022 no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, podrás verlo en vivo a través de la app FITE TV.