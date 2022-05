Durante las últimas horas se revelaron nuevos detalles del juego AEW: Fight Forever, perteneciente a All Elite Wrestling, empresa de lucha libre que es la actual competidora de WWE. Se espera que el título este disponible para plataformas como PC y PlayStation.

Según señaló el sitio Fightful Select, el juego contará con un roster de aproximadamente 50 luchadores, entre los que destacan CM Punk, Bryan Danielson, Sting y Adam Cole, además de Kris Statlander y Nyla Rose, quienes aparecen en los primeros videos sobre el título.

Pero una de las confirmaciones que más sorprende es la de Owen Hart, luchador de la legendaria dinastía The Hart Foundation, quien falleció en 1999 durante el PPV de WWE llamado Over the Edge.

Cabe destacar que anteriormente ya se habían confirmado a otros luchadores como Kenny Omega, quien está involucrado en el desarrollo del juego, Chris Jericho, Jungle Boy, Darby Allin e Hikaru Shida.

All Elite Wrestling es una empresa de lucha libre que se fundó en el año 2019 y actualmente es la gran competencia que tiene la poderosa WWE.

¿Cuándo se estrena AEW: Fight Forever?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento. Se espera que este disponible para múltiples plataformas.