Ben Brereton Díaz se ilusiona tras su primer gol en Southampton: "Me he adaptado muy bien"

La nueva aventura de Ben Brereton Díaz en Inglaterra ha comenzado de la mejor manera posible. En su segundo partido de pretemporada, el delantero tuvo su debut goleador con la camiseta del Southampton en el empate 1 a 1 ante Lazio.

El chileno no fue considerado en el Villarreal y optó por volver a sus orígenes para recuperar el terreno en el último tiempo. Y la movida le está dando resultados inmediatos, lo que lo tiene más que ilusionado.

Tras anotar su primer gol con el Southampton, el artillero de la Roja se refirió a lo que han sido sus primeros días con los Santos. Ahí remarcó que no le ha sido difícil adaptarse y está con ganas de ir a demostrar que está a la altura de la máxima categoría del fútbol inglés.

Ben Brereton Díaz disfruta su regreso a la Premier league con Southampton

En Inglaterra se frotan las manos con los primeros minutos de Ben Brereton Díaz con el Southampton. El chileno ha aprovechado al máximo su paso por los Santos y ya se estrenó en las redes, por lo que hay grandes esperanzas depositadas en él, según comentó su entrenador.

Ben Brereton Díaz ya da que hablar con sus goles en el Southampton. Foto: IMAGO.

Luego de su debut como goleador del Soton, el delantero dejó en claro que está disfrutando al máximo esta aventura. “Me divertí mucho jugando con los jugadores frente a los aficionados de los Saints por segunda vez. Solo jugué con ellos una vez, un ratito, contra Millwall, pero lo disfruté y estoy feliz de haber marcado un gol”, lanzó.

“Fue un buen gol de equipo, buena posesión del balón. Creo que Charly recuperó el balón en el mediocampo, siendo agresivo y feliz por marcar el gol, lo cual estuvo bien, pero en general fue una buena actuación del equipo y creo que mostramos cosas muy positivas”, añadió.

Pero más allá de su gol, Ben Brereton Díaz destacó que encajó perfectamente en el Southampton. “Es un grupo de primer nivel, con gente, jugadores y personal fantásticos y me lo he pasado genial. Llevo aquí solo una semana, pero me he adaptado muy bien gracias a los jugadores y al personal. Así que ha sido una buena semana y estoy deseando que llegue el resto de la temporada”.

Finalmente, recalcó que espera con ansias el inicio oficial de la temporada. “Definitivamente hay más entusiasmo en el vestuario, los chicos están ansiosos por el primer partido de la Premier League. Habrá un buen ambiente en Newcastle, así que es algo para lo que tenemos que estar preparados. Pero he estado aquí una semana y los chicos han estado brillantes, así que no tengo que preocuparme por eso. Creo que haremos un gran trabajo”.

Ben Brereton Díaz ya da que hablar en su paso por el Southampton y los hinchas sueñan en grande por lo visto hasta ahora. El atacante espera reencontrase con su mejor versión y así estar list opara ayudar a Chile en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

¿Cuál es el próximo partido del Southampton?

Ben Brereton Díaz y Southampton ahora se enfocan en su último amistoso de pretemporada. Este sábado 10 de agosto desde las 9:00 horas enfrentarán al Getafe.

¿Cuándo debuta el Southampton en la Premier League 2024/25?

La próxima semana llegará el momento del debut para Ben Brereton Díaz y Southampton en la nueva temporada de la Premier League. Será el sábado 17 de agosto cuando, a partir de las 10:00 horas, los Santos visiten al Newcastle.

