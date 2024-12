Arturo Vidal tuvo que suspender sus últimos días de vacaciones para aclarar lo ocurrido con el allanamientos de productos con su imagen. El operativo se realizó el reciente martes y se robó las pantallas de los noticiarios al conocerse que los objetos eran falsificados.

El hecho se registró en el barrio Meiggs cuando al comerciante Alonso Salas se le detuvo por portar diversos balones de la marca del referente de Colo Colo. En las pelotas se apreciaba el nombre, lobo, número y hasta la firma de Vidal. Por lo que Carabineros y personal de Servicios de Impuestos Internos indicaron que no eran auténticos, por lo que se le detuvo.

Sin embargo, tras varias horas de detención el sujeto quedó en libertad y recalcó que el propio Vidal confirmó que los artículos son originales. “Me tuvieron detenido como cinco horas. Todo lo que tengo en mí outlet es barato y original. Que la gente siga confiando con nosotros. Mis hijos no querían ir al jardín por lo que me pasó. Solo espero olvidar lo antes posible lo ocurrido”, detalló el afectado en el matinal Mucho Gusto.

Ante esto, también se sumó Daniel Gálvez de Miami Outlet y proveedor de estas pelotas con la imagen de Arturo Vidal. “Se dan noticias que no son reales y se afirmaron cosas que no fueron reales. Finalmente dañan a todos los comerciantes. Tuvimos muchas devoluciones y acá hay un trabajo de muchos años”, lamentó.

Arturo Vidal desmiente comercialización de productos falsos

Tras ello, Gálvez confirmó que se contactó directamente con Arturo Vidal para aclarar lo ocurrido. “Él desmiente esto porque su imagen está en juego. Él levantó el video para confirmar que él participa en el diseño de los balones y confirmar que dio el permiso para esto. También tenemos licencia también para ropa y calzado”, reconoció.

Las pelotas con la imagen de Vidal finalmente son originales

A su vez, se mostró un video de Arturo Vidal explicando lo ocurrido y que confirma que todos sus artículos son originales. “Hola soy Arturo Vidal, mando este video para confirmar que esos balones son reales. No son falsos y dejó este mensaje para que se pueda solucionar de la mejor forma”, sentenció desde sus vacaciones en el extranjero.

Cabe consignar que ahora lo que complica al comerciante Alonso Salas tiene relación a que hasta el momento de esta publicación aún no recupera los balones, su vehículo ni el dinero que portaba en la detención del martes.