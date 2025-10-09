Este viernes se estrenará Sin Frenos, una nueva serie de Prime Video, que tiene como protagonistas a Javiera Contador, Luz Valdivieso, Diego Muñoz y un nuevo rostro para la pantalla nacional, pero con una amplia trayectoria: Yul Bürkle.

La historia se centra en Tiluca, una mujer que tras enviudar está a punto de perder todo por los malos negocios de su marido. Con grandes deudas, conoce a Julio César, un repartidor venezolano con quien se asocia y construye en su casa un hostal para deliverys.

Esto generará una gran polémica con sus vecinos y series queridos, la cual la pondrá al límite y desafiará sus prejuicios.

Protagonistas de Sin Frenos entregan detalles de la película

En conversación con Redgol, Bürkle, que interpreta a Julio César, reveló que lo que más le llamó la atención sobre la serie fue su poderosa trama.

“Es una realidad que se está viviendo en el mundo, no solamente en Chile, y el poder interpretar a un venezolano, fue algo que que me encantó, puesto que en Chile hay este muchísimos compatriotas míos que les han abierto las puertas”.

“Para mí es un drama comedia o una comedia con drama, con golpes de realidad muy fuertes que invitan a la reflexión. Los buenos somos más que los malos”, comentó el actor.

“En este caso a mí me tocó interpretar a un venezolano que va a un país tratando de hacer las cosas correctamente, tratando de adaptarse a la cultura y de agradecer las puertas y la nueva oportunidad que le están dando en la vida”, comentó el actor.

“Julio César muestra las ganas que tiene él de hacer las cosas bien y como adaptarse a una sociedad nueva para para él. O sea, cuando tú empiezas a ver la serie te vas a dar cuenta que él, a pesar de tener el Caribe en su sangre, siempre trata como de bajarle”, agregó.

Por su parte, Diego Muñoz, quien da vida a Valentín, un vecino que es principal opositor del nuevo emprendimiento de Tiluca, comentó: “creo que es una serie que invita a humanizarnos, a abrazarnos, a querernos, a recibirnos, a tratar de entendernos, a escuchar”.

“Mi personaje es el antagonista, es el que no quiere nada de esto, pero alguien tiene que hacerlo. Es alguien que no le gusta el olor, ni de la bencina, ni de la cebolla que fríen, ni del ruido que meten“.

Muñoz añadió: “Hay gente que le tiene susto a lo nuevo, pero esta serie también viene a mostrar eso, que no hay que tenerle tanto susto, que hay que disfrutar de esta oportunidad que se presenta de alguien nuevo con experiencias nuevas, con cultura nueva, con cocina, música. Entonces yo tengo esa corazonada de que le va a ir muy, pero muy bien a la serie”.

Revisa el tráiler a continuación

El amor por el deporte de Yul Bürkle

El actor desde muy joven estuvo interesado en el deporte, donde su gran pasión era el fútbol, aunque también práctica natación.

Y, a pesar de que finalmente las tablas se convirtió en su carrera, el actor sigue ligado al deporte, compartiendo registros de sus rutinas y de las disciplinas que práctica a través de redes sociales.

Ese amor por el deporte lo llevó a competir durante su infancia. “De niño viajaba a Europa a representar a Venezuela jugando fútbol, fui campeón en natación y tocaba piano”, explicó en una entrevista con un medio de Venezuela.