Cada vez queda menos para que se estrene la tercera y última parte de la saga “Culpables”, con Culpa Nuestra, la cual cerrará la historia de Noah y Nick, quienes pasan por tensos momentos en sus vidas y se reencontrarán de forma inesperada.

En esta temporada, Jenna y Lion se casarán y su boda es el lugar ideal para que Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) se reencuentren. Sin embargo, nada será como se imaginan, ya que la herida de Nick por lo ocurrido entre Noah y Michael.

Mercedes Ron entrega detalles del estreno de Culpa Nuestra

En conversación con Redgol, la escritora de la saga se refirió al fin de la historia en pantalla, la cual llegará a Prime Video este 16 de octubre, y reveló cómo ha sido despedirse de los personajes. “Recuerdo cuando tuve que terminarlo que fue muy muy bonito. Fue triste. Era duro decirle adiós a los personajes, pero la disfruté mucho. La verdad que disfruté mucho el proceso de escritura de los tres libros”.

“Son tres libros súper largos. Los escribí en un momento de mi vida donde no tenía toda esta presión de la editorial y tal, entonces como que lo pude disfrutar de otra manera. Y bueno, ahora con las películas, pues da mucha pena decir adiós”.

Esta trilogía habla sobre el perdón, el rencor y el amor, acerca de cómo fue la evolución de los personajes junto con la historia, Mercedes comenta: “La verdad que me salió solo. Yo creo que fue un momento de inspiración. Creo que es el momento más grande de inspiración que he tenido, que es cuando he escrito Culpables”.

“Y creo que es un poco porque la escribí solo para mí, era para mi disfrute y como que hice lo que quise con los personajes. La verdad que me han hecho pasar momentos muy bonitos y como escritora me va a dar pena decir adiós”.

La saga rompió récord de audiencia en Prime Video, acerca de esto, Mercedes comenta: “Siempre creí mucho en la historia, la verdad. Siempre sentí que si caía en buenas manos y se hacía bien, podía ser un éxito. No me preguntes por qué, pero yo lo sentía en mi interior y me gusta ver que tenía razón”, explicó, agregando que “poder vivirlo de esta manera está siendo muy guay, la verdad”.

El ascenso de los protagonistas de Culpables y su amor por el deporte

Gabriel Guevara se ha convertido en uno de los actores del momento tras el gigantesco éxito de esta saga, quien ha señalado en múltiples entrevistas la importancia que tiene el deporte en su vida.

En ese contexto, el protagonista de la saga comparte a través de sus redes sociales su rutina de ejercicios, como también reveló hace un tiempo cuál es el club de fútbol que robó su corazón al compartir una inesperada historia en el marco de la final de la Champions League.

“No nos olvidemos de papá”, escribió haciendo alusión a las 15 copas que ha obtenido el equipo en su historia.