Desde su retiro del fútbol, en 2021, Mauricio Pinilla ha hecho noticia principalmente por su revolución amorosa. Entre que se separó de su esposa Gissella Gallardo, que conoció a Gala Caldirola y terminó con ella al poco tiempo, su corazón ha estado en todos los focos.

Lo que es cierto es que no han sido buenos meses. Pinigol terminó su relación y estuvo hospitalizado por hernias lumbares; también vivió el fallecimiento de su suegro y se vio envuelto en una serie de rumores que incluso involucraban un quiebre con sus hijos. Pero el ex futbolista ha logrado salir adelante.

Pese a que ha tenido que lidiar con el insomnio e incluso con una supuesta internación en una clínica psiquiátrica, en sus redes sociales Mauricio Pinilla ha dejado claro que quiere estar bien y que está poniéndose como prioridad. Sus últimas publicaciones en Instagram lo han evidenciado.

Este miércoles comenzó con una verdadera cátedra del exdelantero respecto a la responsabilidad afectiva. El comentarista de ESPN compartió en su cuenta de Instagram una indirecta súper directa que tenía relación con su forma de afrontar los quiebres amorosos.

¿Qué decía el post? “La responsabilidad afectiva no se trata de reciprocidad, se trata de honestidad, respeto, de no herir los sentimientos del otro, ser real; se trata de saber que lo que no significa nada para ti, para el otro puede significar todo”.

Mauricio Pinilla actualmente se encuentra soltero y está disfrutando este nuevo estado de su vida. Se ha afirmado como comentarista de fútbol en ESPN, TVN y Radio Agricultura, estará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y está full con su nueva marca de ropa.