El presidente de Deportes Temuco explicó cómo se dieron las conversaciones para fichar al Comandante. "No tenemos nada firmado, nos dimos la mano y ya está", sentenció.

Matador Salas desclasifica la clave para convencer a Mario Salas de ir a Temuco: "Con el descanso me prendí de nuevo"

El Matador sabía perfectamente que Mario Salas era el director técnico ideal para asumir el mando de Deportes Temuco. Lo supo inmediatamente después de que Ñublense reveló que no continuaría de la mano del Comandante, quien condujo al equipo a una inédita final de la Copa Chile.

En aquella instancia, los Diablos Rojos cayeron por 2-1 ante Universidad de Chile. Y como los azules ya tenían asegurado el boleto a la Copa Libertadores, el equipo de Chillán garantizó también su presencia en el torneo de clubes más importante de América.

Fue en el contexto del Duelo de Leyendas que el Matador fue consultado por el arribo del Comandante al estadio Germán Becker. “Se dio la opción en un momento de hablar con él. Después de un mes que estaba un poco alejado, un poco cansado, porque este año no fue muy bueno”, reconoció el dueño del Pije.

“Fue difícil en la parte deportiva y económica”, expuso el directivo del cuadro albiverde. Tiene razón: al equipo ni siquiera le dio para hacerse un espacio en la Liguilla de Ascenso. Es decir, estuvo demasiado lejos para las expectativas trazadas para la Primera B 2024.

Marcelo Salas no lo pasó muy bien en la temporada 2024 con el Pije. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No estaba muy motivado, pero después de unas semanas de descanso me prendí de nuevo. Es lo que me pasa siempre”, expuso el otrora delantero de la Roja, de Universidad de Chile y River Plate. Las vacaciones fueron muy útiles para recargarse de energías y asumir nuevamente el desafío de volver a la élite.

Matador Salas revela detalles de sus charlas con Mario Salas, nuevo DT de Temuco

El Matador Salas eligió a Mario Salas como el director técnico de Deportes Temuco, que terminó la temporada con la conducción de Esteban Valencia. Pero nunca pudo encontrar la regularidad necesaria para encaramarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por eso mismo, la apuesta de la directiva fue alta. “Pude hablar con Mario. Estaba muy motivado, receptivo también con lo que queremos y el proyecto para volver a primera división. Se cerró”, describió el Matador, quien hace algún tiempo había puesto fichas en la mesa por el uruguayo Román Cuello.

“Conversando como es Mario y como he sido yo siempre, directo, las cosas encima de la mesa y directamente cara a cara. No tenemos nada firmado, nos dimos la mano, para mí eso basta”, reconoció el Matador Salas, aunque el club ya contó a los cuatro vientos con un video del Comandante con indumentaria de la institución.

Mario Salas da indicaciones en la final de la Copa Chile 2024. (Andres Pina/Photosport).

Algo que el Matador sabía muy bien. “Está en todas las redes sociales, muy contento por su llegada. Esperamos tener un 2025 muy bueno”, fue el deseo del presidente de Deportes Temuco para afrontar el Campeonato Ascenso 2025. ¿Logrará volver a la élite del fútbol chileno? El tiempo dirá…