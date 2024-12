Mario Salas detalla su proceso de asunción: “Conocí al señor y me di cuenta que las cosas no pasaban por mí”

Pese a que logró clasificar a la próxima Copa Libertadores 2025, la carrera de Mario Salas sufrió un nuevo golpe tras confirmarse su salida de Ñublense. El Comandante ahora busca trabajo, aunque también se está dando el tiempo de transmitir un nuevo mensaje.

Esto lo decimos porque el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica apareció dando una conferencia religiosa, donde contó detalles de lo que está siendo su profundo cambio a nivel personal y espiritual.

En una publicación compartida por carolina_dmf en Tik Tok se escucha a Mario Salas, con micrófono en mano, declarando en un auditorio que “yo quería ser el centro del universo, pero estar en el centro del universo me significó estar vacío, me significó estar solo, me significó estar perdido”.

“Y cuando empiezo a conocer al señor y a relacionarme con él, y es cierto, el Señor nos escoge, pero yo siento que toqué esa puerta con tanta fuerza, que no tuvo más que abrirla y dejarme entrar. Conozco al señor y no me empieza a ir bien, pero me empiezo a dar cuenta de que las cosas no pasaban por mí”, agrega Salas.

“Ya no sé lo que el Señor me depara”

En ese sentido, el DT chileno lanzó que “me empiezo a dar cuenta de que yo no era el centro del universo, de que en realidad era el Señor el que guía. Ya no empiezo a pedir. Es cierto, me encomiendo, oro, pero me encomiendo a él”.

“Que se haga su propósito y su voluntad. Y lo que yo antes quería, que era dirigir a grandes equipos, estar en la crème de la crème, ya no lo quiero. Ya lo único que quiero es servirle. Lo único que quiero es transformar, es desarrollar, es hacer crecer”, añadió.

A la hora de relacionar sus palabras con la actividad que practica, el ex jugador aseguró que “me gusta el fútbol, pero creo que es una herramienta que el Señor me da, a través de un don que puso en mí y que me servir, construir, transformar y desarrollar a mis jugadores”.

“Yo soy feliz cuando un jugador mío hace un contrato mejor, cuando conoce al Señor, cuando crece, se desarrolla y se transforma. Ya mis logros, mis objetivos, lo que persigo, son otra cosa. Ya no sé lo que el Señor me depara”, afirmó.

Mario Salas dejó la banca de Ñublense con un 46,67% de rendimiento en 40 partidos dirigidos. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Salas declaró que “ya no pienso en mi futuro, ya no construyo mi futuro, pero ¿saben lo bueno? Es que conozco a quien me lo construye. Eso nos da una seguridad y una certeza y una posibilidad de descansar en él que cada año que termina te permite tirarte para atrás, porque él va a poner las manos para que no te caigas”.

“En algún momento, en un gran momento, estaba solo. Mi corazón estaba perdido. La presencia del Señor en mí ha sido gratificante. He cambiado mi carácter, mi forma de encarar las cosas. Ya no trato con esas ansias de querer ser el mejor, sino lo quiero es transformar, desarrollar. Encomendarme a él. Siento que necesito cada día más su palabra”, concluyó.

Los números de Mario Salas en Ñublense

En su año al mano del cuadro chillanejo, Mario Salas alcanzó a dirigir un total de 40 partidos, donde logró ganar 15, empatar 11 y perder 14. Pudo clasificar a la Copa Libertadores 2025 como Chile 4 al alcanzar la final de la Copa Chile, instancia donde cayó ante la U.