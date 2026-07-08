La tragedia del vuelo 571 no llegó a su fin con el rescate de los sobrevivientes en la cordillera de los Andes. A partir de ese momento comenzó otro complejo proceso: reconstruir sus vidas y enfrentar el impacto que el accidente dejó tanto en quienes lograron regresar como en las familias de las víctimas.

Mientras muchos de los protagonistas optaron por el silencio durante años, la historia siguió cautivando al mundo e inspiró libros, películas y documentales que intentaron explicar lo ocurrido.

Ahora, Netflix profundiza en ese legado con Más allá de la sociedad, una serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres.

Más allá de la sociedad: El nuevo documental de Netflix

La producción reúne por primera vez los testimonios de los sobrevivientes del accidente, familiares de quienes perdieron la vida, además de los escritores Piers Paul Read, autor de Viven, y Pablo Vierci, responsable de La sociedad de la nieve. También participan los directores que llevaron esta historia al cine, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio Bayona.

Compuesta por tres episodios, la serie muestra el regreso de Bayona y parte del elenco de “La sociedad de la nieve” al lugar donde ocurrió la tragedia, en un viaje que conecta la experiencia real con su representación cinematográfica.

A partir de ese recorrido, el documental revisa las cinco décadas posteriores al accidente para revelar cómo aquel episodio transformó para siempre la vida de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, además de convertirse en una historia de alcance mundial que sigue conmoviendo a nuevas generaciones.

Para J.A. Bayona, la idea de más allá de la sociedad surgió tras un viaje al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. “Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia”.

“Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción”.