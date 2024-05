El DT del Decano cree que no es momento de hablar de refuerzos y dejó clara su postura. "No soy vendible, van a encontrar...", lanzó.

La consigna de Jaime García en el mercado de pases: "Trabajo para Wanderers, no para representantes

Jaime García sabe perfectamente que hay poco tiempo por delante para pensar de lleno en el mercado de pases, aunque lo primero para Santiago Wanderers es afrontar la 15° fecha. El DT cartagenino se estrenó en los Caturros con una caída en casa.

El Decano perdió por 2-1 frente a Deportes Antofagasta en el estadio Elías Figueroa Brander. En aquel partido, García asumió haber cometido errores en los cambios. También admitió que, en caso de considerarlo prudente, pondría a juveniles. “No tengo miedo en poner un niño”, advirtió. Y así lo hará.

Pero no sólo eso. También se puso en el caso de incorporar refuerzos. Todavía prefiere hablar con mucha cautela de eso. Además del cierre de la mitad inicial de la Primera B 2024, Wanderers debe jugar un duelo pendiente contra San Luis de Quillota. Después de eso, pueden sumarse nuevos futbolistas.

Jaime García afina detalles para visitar la región del Bío Bío y medirse a U. de Concepción. (Andres Pina/Photosport).

“No voy a hablar con nadie. Tengo jugadores que todavía no terminan la primera fase. Soy muy respetuoso. He tenido una identidad como técnico y no la voy a perder”, expresó García. Por cierto, ya hay algunos nombres que suenan para llegar al cuadro de Valparaíso.

Por ejemplo, dos que tienen poca acción en Colo Colo: Matías Moya, a quien el cartagenino dirigió en Ñublense y Ramiro González, defensor central que corre muy desde atrás en la consideración de Jorge Almirón. “Los jugadores que hablemos con la dirigencia serán por el bien de Wanderers. No por el bien mío o de algún representante. No he conversado con nadie”, insistió el entrenador.

Jaime García saca pecho por el respeto para evitar dar pistas del mercado de Wanderers

Jaime García prefirió no dejar ninguna pista del plan de acción que aplicará en el mercado Santiago Wanderers. “Todavía no se ha visto jugadores. Siempre hay algunos que están en el ambiente. ¿Pero cuántas cosas mías han salido en los últimos ocho meses? Que yo estaba triste, que yo acá”, expuso el otrora defensor central de San Antonio Unido.

“Soy de una línea. Esa es de respeto para los jugadores y para la hinchada. Conmigo van a ver transparencia. No soy vendible. Si traigo algún jugador se verá en el momento, se conversará con la dirigencia para saber qué se necesita realmente”, aseguró García. Es decir, mientras haya actividad, no habrá diálogos públicos sobre negociaciones o intereses.

Jaime García sabe que hay tiempo suficiente para hablar de refuerzos para Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió. “Pero todavía no terminan los partidos y a los jugadores hay que brindarles respeto. Todo lo que ha salido afuera no tengo nada que ver. Absolutamente nada. Todo lo que haga de acá en adelante, compadrito, es por respeto al hincha”, sentenció Jaime García, quien sólo mira hacia adelante en la Primera B 2024.

¿Cuándo juega Santiago Wanderers en la fecha 15 de la Primera B 2024?

Visitará a Universidad de Concepción en la fecha 15 el sábado 1 de junio en el estadio Ester Roa Rebolledo a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental. Y el 5 del mismo mes, será anfitrión contra San Luis de Quillota en Playa Ancha para ponerse al día en la categoría de plata del fútbol chileno.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers marcha más cerca de la zona de descenso que de la parte alta de la tabla de posiciones en la Primera B 2024 luego de 13 partidos disputados.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!