Ñublense estuvo a la altura de las circunstancias y rescató un valioso empate ante Flamengo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2023, igualando 1-1 en el Ester Roa de Concepción y manteniendo opciones reales de decir presente en la próxima fase del certamen de clubes más importante del continente.

Jaime García, entrenador del cuadro chillanejo, se mostró orgulloso por el cometido de sus dirigidos, afirmando que “hicimos un buen partido. esta historia del fútbol chileno hay que cambiarla. Sobre todo esto, que siga pasando muchas más veces, que se empate, se gane, que se repita muchas veces y no sean solamente los grandes los que lleven esta responsabilidad. Enfrentamos de buena forma a uno de los mejores del continente”.

“Tratamos de tener equilibrio en torneo nacional, pero hemos tratado de hacer buena presentación. Se duda cuando juegas contra equipos de esta envergadura, pero la brecha cada vez se acorta más. Podríamos habernos ido llorando, pero también más alegres todavía. Me gusta que el equipo agarre personalidad, me ha costado que se engranen las piezas, podemos dar un golpe y seguir en carrera”, agregó García.

En ese sentido, el DT chileno declaró que “quiero más, que Ñublense esté sobre los resultados, sobre los jugadores. Tengo un sentido de haber estado cuatro años, podemos los técnicos chilenos tener un rodaje. Hay que aguantar el chaparrón, pero este espectáculo podemos darlo siempre. Quiero que el club se posicione bien y no pasar amarguras en el torneo”.

Sobre lo que fue el ambiente en el Ester Roa, García sostuvo que “vinieron 20 mil personas y eso tiene más trascendencia que el resultado. En Argentina y Perú te llenan estadios con 50 mil personas, por qué no podemos hacerlo nosotros. Por eso no tenemos que tener un solo partido, debemos tener más Libertadores y Sudamericana”.

“Hay un crecimiento, vamos de menos a más. Hemos crecido y tomado un roce, nos ha costado poco eso y nos da un plus diferente. Ya no te dicen ‘este equipo de dónde es’, ahora se paran diferente, también me pasa en el torneo nacional. Si terminamos los dos partidos como ahora, con esta garra y concentración, podemos dar la sorpresa. Dejamos bien puesto el nombre de Chile”, concluyó García.