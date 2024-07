Jaime García sabe que hay algunos candidatos a refuerzos en Santiago Wanderers, aunque no todas las alternativas son fáciles de conseguir. Por ejemplo Nicolás Guerra, quien interesó mucho al DT del Decano, pero no se ha podido lograr la salida de Universidad de Chile.

Por eso mismo, Guerra continúa en el Romántico Viajero, que de todas formas tomó recaudos ante una posible partida del Nico: repescó a Cristóbal Muñoz, quien estaba a préstamo en Deportes Santa Cruz. “Estamos viendo. Se ha hecho un poco difícil, pero hemos tratado de buscar un par de jugadores que dirigí”, admitió el director técnico wanderino.

“Me habría encantado que llegara uno de ellos. Estamos en la búsqueda de un hombre que nos venga como anillo al dedo: primero como persona, después como jugador. En otro orden no me sirve”, fue la declaración de principios que dejó García en torno a las incorporaciones.

Jaime García habla con el paraguayo Danilo Ortiz. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió. “El grupo va avanzando de forma clarita. Si llega a alguien a aportar, extraordinario. Si no, vamos a tener que combatir con lo que tenemos”, afirmó el entrenador oriundo de Cartagena, quien tuvo una extensa estadía en Ñublense de Chillán.

García lanzó una reflexión respecto de las divisiones menores del cuadro caturro. “Hay una cantera de Wanderers que es una mina de oro. Pero se necesitan distintas cosas para echarla a andar. Hay que protegerlos, cuidarlos y hacer un trabajo pleno. Todos quieren llegar a Wanderers, vienen muchos jugadores de mucha calidad”, expuso el DT.

Jaime García admite complicaciones con los refuerzos y se saca el sombrero con las inferiores de Wanderers

Jaime García sabe que necesita refuerzos para Santiago Wanderers, pero también está consciente de que no es fácil asegurar una contratación. Por eso mismo, ha tenido que buscar algunos jugadores que todavía viven su proceso formativo en el cuadro de Valparaíso.

Tal es el caso de Diego Opazo, quien ha sumado muchos minutos esta campaña. “El punto es ver cómo llega esa rama arriba. Yo no tengo miedo de ponerlos, no existen los procesos iguales en todos los equipos. Si ellos piden camiseta, se la sacaré a otro aunque sea más grande. Luego veremos cuándo me la entrega”, fue el desafío que planteó el entrenador.

Jaime García le da indicaciones a Marcelo Cañete en Wanderers. (Andrés Piña/Photosport).

“A veces cuando se ponen la camiseta piensan que ganaron todo. Tengo una cantera extremadamente buena. Debo darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que lleguen de aquí (apunta a su cabeza) bien”, sentenció García, quien sigue con resultados que aumentan la ilusión de mejorar el rendimiento en la parte final de la Primera B 2024.

¿Cuándo juega Wanderers la revancha ante Palestino en la Copa Chile 2024?

Santiago Wanderers igualó 2-2 ante Palestino en la ida de la semifinal en la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024: la revancha se disputará en el estadio Municipal de La Cisterna el viernes 12 de julio a las 15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers terminó la mitad inicial de la Primera B 2024 en el 12° lugar de la tabla de posiciones, lejos de los puestos a los que aspira llegar.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!