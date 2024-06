El DT del Decano reconoció haberle dado una lección a Diego Opazo, quien fue el artífice de la primera expulsión de los Cruzados en la Copa Chile 2024. "Primero me cumplen como persona", sentenció el popular Chacalito.

Jaime García revela gran lección a juvenil de Wanderers clave ante la UC: "Si no lo paran en la casa..."

Jaime García terminó el partido con una sonrisa, pues Santiago Wanderers pudo vencer a la UC por 1-0 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2024 en la fase regional. Todo se desniveló con un gol de César Valenzuela en el séptimo minuto agregado del segundo tiempo.

El Gato aprovechó el rebote que dejó Thomas Gillier tras una tapada espectacular. Pero no pudo hacer nada ante el intento de Valenzuela. El promisorio golero comenzó en la banca en Universidad Católica, pues Sebastián Pérez fue el titular ante el Decano.

Aunque el partido terminó abruptamente para el Zanahoria. Una fuerte infracción fuera del área y en condición de último recurso motivó la expulsión directa del golero viñamarino. Así las cosas, el brasileño Tiago Nunes tuvo que recurrir a Gillier por obligación. Y sustituyó a Milan Tudor, quien tuvo un debut olvidable por una maniobra que no fue su responsabilidad.

La falta del meta Cruzado fue contra Diego Opazo, un delantero de 18 años que no pudo continuar en la cancha del estadio Elías Figueroa Brander. Aunque no fue considerado en la victoria ante Concón National por motivos que no tuvieron que ver con fútbol directamente.

El fuerte golpe del Zanahoria Pérez sobre Diego Opazo. (Raul Zamora/Photosport).

“Trato de estar ahí con los cadetes e irlos metiendo de forma equilibrada. Quiero llevar a los chicos por un buen camino. A Opazo no lo cité la semana pasada. Veo otras cosas, no sólo lo futbolístico. Si él no se comporta ni lo paran en la casa lo tengo que parar yo”, expuso García luego de la victoria en el juego de ida.

Jaime García cuenta la verdad del reto a Diego Opazo, juvenil de Wanderers clave en la victoria ante la UC

Jaime García detectó un talento diferente de Diego Opazo en Wanderers y por eso mismo lo alineó frente a la UC. Aunque el fuerte golpe del Zanahoria Pérez lo obligó a salir reemplazado, precisamente por el autor del gol de la victoria para el Decano.

Benjamín Saravia no dudó: le mostró tarjeta roja directa a Sebastián Pérez. (Raul Zamora/Photosport).

Pero el DT también le puso los puntos sobre las íes a Opazo. “Si los niños se comportan y siguen con la estructura que yo siento que deben cumplir, más allá de ser jugador, les daré oportunidades“, detalló el entrenador, quien reemplazó en el cuadro de Valparaíso al uruguayo Francisco Palladino.

“Primero me cumple como persona, luego como jugador“, sentenció el popular Chacalito, quien intenta el despegue de los Caturros en la Primera B 2024. Y por ahora tiene motivos para sonreír en la Copa Chile 2024.

¿Cuándo se juega la revancha entre Santiago Wanderers y Universidad Católica por la Copa Chile 2024?

El partido de vuelta entre la UC y Santiago Wanderers, que tendrá a los Cruzados como locales, se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua. Se jugará el sábado 29 de junio a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers terminó la mitad inicial de la Primera B 2024 más cerca de los puestos de riesgo en la tabla de posiciones.

