A.C. Barnechea tuvo el apoyo de un hincha solitario muy lejos de casa. Pero eso no alcanzó para sumar un punto. En la visita al extremo norte del país, el Barne cayó por 3-1 frente a San Marcos de Arica en un partido que tuvo una pataleta y una pirueta espectacular para que el forofo tuviera historias que contar.

Lo primero que vio ese fanático Huaicochero fue la expulsión del atacante Matías Gallegos. El ex Unión Santa Fe recibió la roja directa del juez Claudio Cevasco en los 15′. Tres minutos más tarde, Sebastián Pérez abrió la cuenta para los Bravos del Morro con un derechazo tras la asistencia de Nahuel Donadell.

Como el juego quedó cuesta arriba para el elenco de la capital, el DT Antonio Martínez hizo dos modificaciones en los 28′. Una de ellas fue muy reprobada por el designado para salir. Ignacio Herrera reemplazó a Gino Alucema. Y el otro ajuste, el de Camilo Ponce por Boris Sagredo, indignó al zurdo del Barne.

Sagredo abandonó la cancha del estadio Carlos Dittborn en medio de un caliente diálogo con el entrenador. “No me hueís pos, culiao”, dijo el “18”. Y su reclamo no se quedó ahí. “No, no, no. Todo el rato la misma hueá. No me hueís”, fue el reclamo.

Cuando el adiestrador se acercó a darle la mano, el experimentado volante ofensivo con suerte se detuvo. No le estiró la mano. Por eso, Antonio Martínez le dio una palmada suave en el torso. No hubo ninguna respuesta de Sagredo. “Yo hubiese tenido a Boris en el campo de juego”, expresó Luis Marín, el comentarista de la transmisión de TNT Sports.

Hincha solitario de Barnechea se solaza con una tijera del Plancha Bravo, pero sufre una derrota

Pero también hubo espacio para los festejos. Y vaya si Christian Bravo dejó un motivo para hacerlo. Después de algunos rebotes, el Plancha sacó una pirueta que le permitió impactar el balón y enviarlo dentro del arco de Juan Ignacio Dobboletta.

Eso provocó que el hincha solitario del Barne festejara con efusividad la conquista. Empuñó las manos varias veces, consciente de que además de haber sido un golazo, también servía para sumar en un reducto difícil.

Pero eso quedó en nada con el 2-1 del cuadro ariqueño. Brayams Viveros apareció con espacio y cabeceó para encaminar la victoria de San Marcos. Y en el séptimo minuto de tiempo agregado, Felipe Báez anotó el definitivo 3-1.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Francisco Arrué alcanzó los 18 puntos y superó por diferencia de gol a A.C. Barnechea. El rival de turno mantuvo las 18 unidades, pero quedó con -5 en el ítem que hace prevalecer al cuadro nortino.