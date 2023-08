Gustavo Huerta no terminó para nada conforme. El 3-1 de Cobreloa fue reflejo del desgaste que Cobresal evidenció en el duelo de ida por la final de la Zona Norte de la Copa Chile. Y así lo reconoció el director técnico de los albinaranjas, que este miércoles 23 de agosto cerrarán la llave en Calama.

El mensaje del experimentado entrenador incluía un fuerte reproche para quienes fueron escogidos en la oncena titular. “Creo que Cobreloa nos ganó bien. El peor error que cometimos fue mirar en menos a un rival. Eso conversé en el camarín en el entretiempo”, reconoció Huerta. El ingreso de Cristhofer Mesías por Ignacio Pacheco fue la única modificación que realizó en el descanso.

“Cobreloa de a poco empezó a meterse en el partido. Creó oportunidades, nosotros tuvimos al inicio. Pero ellos en general fueron mejores. Estuvieron muy bien organizados en defensa, generalmente tuvieron buena salida y nosotros no hicimos un buen partido. Eso quedó más que claro. No sé qué otra cosa podría decir”, admitió con sinceridad.

Agregó que “más allá del juego brusco o del árbitro no le doy tanta importancia. Cometimos el error del penal, pero Cobreloa fue mejor”, fue el análisis detallado del técnico. Recordó, por cierto, el infantil error que terminó en una falta dentro del área de Francisco Alarcón sobre la hora del final. Eso permitió el 3-1 que anotó Ignacio Jara a favor de los loínos.

Gustavo Huerta toma recaudos por el desgaste de Cobresal para el final de la temporada

Gustavo Huerta está plenamente consciente de que el desgaste puede ser decisivo en el desenlace de la temporada de Cobresal. “El otro día viajamos en buenas condiciones. El club ofrece todas las posibilidades súper bien, pero hay un desgaste que significó el partido con Coquimbo”, expresó.

“Llegamos acá a las 7.30 de la mañana. En algún momento se siente, por eso me tengo que ocupar fundamentalmente de buscar un equipo que esté entero para el partido de vuelta. Tengo que conversar. Tenemos un partido demasiado importante en el campeonato el lunes 28. No podemos descartar ir a revertir el resultado”, añadió Gustavo Huerta.

Eso refleja que la mira del avezado DT no está sólo en la revancha ante Cobreloa por la Copa Chile. También en el partido por la 22° fecha del Campeonato Nacional 2023, que por el momento lidera Cobresal. Tiene pactado un viaje a Viña del Mar para enfrentar a Everton. Y la advertencia se hizo saber con elocuencia.

“Esperábamos a Cobreloa así. Lo habíamos conversado y analizado. Tienen muy buenos jugadores y están muy bien organizados colectivamente. Lo he visto en el campeonato. No es sorpresa, pero mentalmente creo que nosotros no entramos como lo hacemos habitualmente. Si queremos mantener la punta en el Campeonato Nacional tenemos que no salir de todo lo que ha hecho el equipo y cada uno de los jugadores”, sentenció el ovallino de 65 años.

¿Cuándo juega Cobresal por la revancha de la final por la Zona Norte de la Copa Chile?

Cobresal visitará a Cobreloa para intentar revertir ese 3-1 este miércoles 21 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Cuáles son los rivales de Cobresal antes del receso en el Campeonato Nacional 2023?

Además de aquel duelo ante Everton del lunes 29 de agosto por la 22° fecha, Cobresal debe afrontar otro partido antes del receso en el Campeonato Nacional 2023: el 3 de septiembre a las 15 horas el cuadro minero recibirá a Coquimbo Unido en el estadio El Cobre.