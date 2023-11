Ex Huachipato extasiado por humillar a River Plate con un gol de taco-túnel: "Me la jugué y entró"

Huachipato fue uno de los que celebró el triunfo de Huracán ante River Plate en Argentina. Sobre todo por el autor del gol que abrió el marcador en el estadio Mâs Monumental. Corrían los 49′ cuando un rapidísimo delantero que militó en los acereros durante tres años sorprendió a todos.

Se trata de Walter Mazzantti, quien quedó tan encerrado por el achique del portero de la Banda Sangre que no encontró mejor solución: intentó un taco, que primero fue túnel al portero Franco Armani. Y luego, el 1-0 del Globo en una victoria trascendental en la lucha por no descender. Fue así que lo graficó en una conversación con ESPN.

“Justo me quedó medio para la izquierda y tiré el taco. Me la jugué. Tuve la suerte que le pasó ahí a Armani y entró, viste”, aseguró Mazzantti, quien todavía tiene relación con el cuadro de la usina. Fue cedido al cuadro Quemero a cambio de 250 mil dólares. Eso sí, el “21” del cuadro que contó con los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón en cancha todo el partido también tuvo suerte.

Fue responsable directo en el gol del empate de River. Un tiro libre de Gonzalo Martínez fue el 1-1, aunque en las reiteraciones quedó clara una cosa: el remate del Pity tuvo una gran ayuda de la barrera conformada por cinco jugadores. Mazzantti estaba en uno de los extremos.

El ex Huachipato Mazzantti bromea con el triunfo a River Plate: “Menos mal Franquito hizo el gol o estaba al horno”

“Me quiero dar vuelta para que no me pegue en la mano o algo. Pego un giro así y me pasa por el lado. Me quería morir”, afirmó el ex Huachipato Walter Mazzantti sobre el 1-1 transitorio de River Plate. Por fortuna para él, hubo un compañero ex Millonario que lo rescató.

A tres minutos del final del tiempo regular, Franco Alfonso le dio la victoria a Huracán. Y le sacó cualquier tipo de responsabilidad a Mazzantti. “Menos mal que Franquito hizo el gol o estaba al horno”, reconoció el atacante de 27 años que llegó al Huachi desde Atlanta de su país.

“Me iban a cagar pedos”, bromeó el artillero, que llegó a su tercer tanto en la Liga Profesional de Argentina en un partido que puede servir mucho en la lucha por no descender. Huracán llegó a 45 puntos e hizo añicos el cuádruple empate que había en la parte baja de la tabla anual.

Por cierto, a falta de dos fechas, Huracán todavía debe definir qué hará con la opción de compra estipulada en el préstamo de Mazzantti: incluyó un cargo de 250 mil dólares y una cláusula de 750 mil de la misma divisa. Es decir, un negocio que podría representarle un millón de dólares de ganancia a Huachipato. Pero los duelos ante el descendido Arsenal y Atlético Tucumán seguro marcarán la pauta.

¿Cuántos goles ha marcado Walter Mazzantti en Huracán?

Walter Mazzantti suma cuatro goles en Huracán, donde jugó 32 partidos: tres por la Liga Profesional y uno por la Copa de Argentina. También regaló tres asistencias.

¿En qué lugar marcha Huracán en la Copa de la Liga Profesional?

Huracán marcha 3° en la tabla de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, aunque la preocupación por el descenso radica en la tabla anual.

