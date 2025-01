El escándalo entre la ex pareja compuesta por Mauro Icardi y Wanda Nara está lejos de terminar en donde ahora una legendaria figura del Inter de Milan entró en el juego al opinar de la polémica y cómo se vivió en el vestuario nerazzurri.

Actualmente, el jugador del Galatasaray y la conductora de Bake Off se han enfrentado duramente en redes sociales tras su mediática separación y luego que el rosarino confirmó su relación con China Suárez.

Pero esta no sería la primera gran polémica que viven ellos, ya que el 2020 acapararon portadas tras la salida de Icardi del equipo para mudarse a Paris integrar el PSG, lo que cual fue orquestado por Wanda.

Histórico del Inter sale a la polémica de Wanda e Icardi

El defensor Andrea Ranocchia, ex capitán y figura del Inter, se refirió a lo sucedido con su excompañero de equipo, revelando como los conflictos con Wanda zanjaron la salida del rosarino del club, del cual en ese momento era capitán.

Asimismo, el jugador fue consultado por el romance de Wanda y Keite Baldé. “No he notado nada. En primer lugar, el vestuario de la Serie A no es como los amigos del bar. Los intereses y las presiones son enormes, y cada jugador es su propio negocio. Después del entrenamiento, a las dos de la tarde todo el mundo se va a casa y hasta el día siguiente no sabes nada de tus compañeros sobre lo que hacen o dejan de hacer”, comentó en al podcast Calcio Selvaggio.

Publicidad

Publicidad

Añadiendo: “Todo pasó realmente con Wanda e Icardi. Cada vez que había Tiki Taka (programa italiano) al día siguiente al jefe de prensa le entraban sudores fríos. En esos tiempos todo salía a la luz. Con todos mis respetos, las esposas siempre meten la pata cuando hablan del vestuario, el vestuario es sagrado”.

ver también Wanda revela dura decisión de sus hijos tras audios filtrados de Icardi atacando a Maxi López

ver también "Un muerto de hambre": Filtran chats de Icardi destruyendo sin filtro a Maxi López

“El club no hace contratos con una esposa que sale en la tele… ¿Qué podía hacer el Inter? Es la esposa la que salía en la tele, no Icardi. ¿Wanda se metía con Tiki Taka y sacaba las cosas del vestuario? ¿Y a quién le venía bien esto? A Mauro desde luego que no”.

Publicidad

Publicidad

Agregando que Icardi era un muy buen jugador. “El problema era que era el capitán del Inter, el número 9, el bombardero, toda la presión, y fuera tenía una mujer que no le ayudaba y hacía todo este ruido mediático. Tenía que gestionar el campo, lo atlético, además de todo lo de fuera”.

Asimismo, agregó que nunca se juntó con Mauro fuera del campo, “Como nunca he salido con él y Wanda como pareja. Mi sensación, que también estamos viendo ahora, es que probablemente ella lo controlaba casi totalmente a nivel psicológico. En el sentido de que él hacía todo lo que ella quería, pero esa es solo mi sensación”.