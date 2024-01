Emiliano Amor forjó una relación cercana con Felipe Gutiérrez varios años antes de que Pipe oficializara su retiro. Hace un par de días, el zurdo volante formado en la Universidad Católica comunicó su alejamiento de la actividad a raíz de una seria artrosis que le complica mucho para competir.

“Siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir. Pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí”, decía parte del desahogo del Pipe para comunicar la difícil decisión. A raíz de eso, Amor usó sus historias de Instagram para dejarle buenos deseos.

El zaguero central de Colo Colo fue compañero de Gutiérrez en la Major League Soccer de Estados Unidos. Específicamente en el Sporting Kansas City, donde coincidieron en la temporada 2018. “Amigo, fue un placer compartir con vos en una cancha y una alegría la amistad fuera de ella”, escribió Emi Love.

Y dejó sus buenos deseos para el quinterano y su círculo más íntimo. “El mayor de los éxitos en lo que se propongan vos y tu familia”, posteó el ex zaguero de Vélez Sarsfield en la citada red social. Eso sí, el “15” colocolino no fue el único que reaccionó al retiro de Pipe Gutiérrez.

Emi Amor se suma a Enzo Roco: lindos mensajes a Felipe Gutiérrez por su retiro

Emiliano Amor siguió el ejemplo de otro amigo de Felipe Gutiérrez que también se manifestó por el retiro del zurdo. La referencia es para Enzo Roco, defensor central que milita en Al Tai del fútbol de Arabia Saudita. El espigado marcador ovallino conoció a Pipe en la UC.

“Fui testigo desde el comienzo de tu carrera. Me siento orgulloso de ser tu amigo. Sé la forma en que conseguiste todos tus objetivos y sueños. También sé cómo te repusiste en los momentos no tan buenos y seguiste dejando huella en cada equipo que perteneciste”, dice parte del tierno mensaje de Roco a Gutiérrez.

No fueron las únicas palabras. “Eres un ejemplo para muchos y un talentoso como pocos. Lástima para el fútbol que te despides, pero siéntete orgulloso por todo lo que te tocó vivir. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea”, apuntó también el zaguero de 31 años.

Durante toda su carrera, Felipe Gutiérrez ganó dos títulos de Primera División con la UC (2010 y 2021). También obtuvo dos Supercopas (2020 y 2021), una Copa Chile (2011) y la Copa América 2015. Además, en 2022 marcó el mejor gol del año en el fútbol chileno.

