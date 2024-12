A sus 78 años, Elías Figueroa sigue recibiendo reconocimientos por la exitosa carrera como futbolista que lo llevó a convertirse en una figura mundial. El pasado fin de semana, fue homenajeado en Brasil, donde se recordaron los 49 años de su “Gol Iluminado” en Inter de Porto Alegre.

El ex defensor participó del partido benéfico “Lance do Craque”, organizado por el argentino Andrés D’Alessandro y llevado a cabo este sábado 14 de diciembre en Caxias do Sul. Elías Figueroa vivió una emotiva jornada en donde fue titular y lució la dorsal 75.

En diálogo con La Tercera, el ídolo nacional se mostró sorprendido por el cariño recibido en Brasil. “La verdad, ha sido impresionante, una emoción tremenda. Ahora vino un niño, con la mamá, a pedirme una foto. Eso es extraordinario. No pensé que sería tanto el cariño que me iban a entregar“, dijo.

Sobre los minutos que jugó, dijo que “fueron unos 20 minutos. No juego más que eso. Imagina lo que fue: con puras figuras. Algunos están jugando. Salí bastante bien, entre aplausos. No jugaba hace mucho tiempo, unos tres años. Con público, mucho más. Algo queda”.

La emoción de Elías Figueroa por su homenaje en Brasil

“Fue como volver en el tiempo. Y todo resultó muy lindo. Sentí un respeto tremendo y mucho cariño y eso lo agradezco profundamente. De los muchachos, los compañeros que estuvieron, algunos campeones del mundo. Y de la gente. De todos. Fue tremendo”, relató Don Elías.

Su hijo, Ricardo, contó que “al papá lo invitaron a participar, pero no venía a jugar. Entró al camarín, había una camiseta con su nombre y el número que siempre usó, y olor a Calorub. Ahí, no se pudo resistir“. Además, relató que, cuando Elías Figueroa entró a la cancha, “casi se cayó el estadio. Jugó 20 minutos y pararon el partido cuando salió. La gente lloraba“.