Claudio Borghi se inclina por Arturo Vidal debido a que tuvo la fortuna de dirigirlo, mientras que a Elías Figuera no lo vio jugar.

El fútbol chileno siempre se debate sobre quién es el mejor jugador de su historia. Antes de la aparición Generación Dorada, no había duda que Elías Figueroa era el mejor de todos, tras haber ganado tres veces el premio a Mejor de América.

El debate se abrió con la irrupción de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Sobre todo por el King, que es el futbolista chileno más ganador de la historia por lo conseguido con la selección, Colo Colo, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, Inter y Flamengo.

Para Claudio Borghi, ex entrenador de la Roja y referente en las comunicaciones de nuestro país, la balanza se inclina hacia el King básicamente porque lo vio jugar.

“Vidal es de los mejores jugadores de la historia en Chile, no puedo opinar tanto de Elías (Figueroa) porque no lo vi, pero de lo que he visto, Vidal es el mejor”, confesó en Radio Futuro hace algún tiempo.

Vidal junto a Borghi en la selección chilena

El palmarés de Arturo Vidal

Arturo Vidal ha ganado 25 títulos a lo largo de su carrera. Los tres primeros fueron con Colo Colo, en el inicio de su carrera. Luego con Juventus ganó 7 torneos (4 ligas), con Bayern Munich seis torneos (tres ligas), con Barcelona dos trofeos (una liga), tres con el Inter (una liga) y dos con Flamengo, incluida la Copa Libertadores.

Además, ganó dos veces la Copa América con la selección chilena, siendo puntal importante en los primeros títulos de la Roja en su historia.

Vidal es referente de la selección chilena

Vidal tiene la chance de sumar donde títulos más en los próximos días: el Campeonato Nacional con Colo Colo, en la última fecha, y la Supercopa de Chile que se termina de jugar el próximo miércoles ante Huachipato.

Elías Figueroa, en tanto, ganó cinco torneos nacionales: dos con Peñarol, dos con Inter de Porto Alegre y uno con Palestino, con quien también obtuvo una Copa Chile.

En Brasil se quedó además con seis campeonatos gaúchos y con Peñarol ganó un cuadrangular internacional en 1969 jugado contra Racing, Santos y Estudiantes, campeones de la Libertadores hasta ese momento.