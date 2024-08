El fútbol chileno reacciona a la muerte de Juan Izquierdo: "Cosas que no se entienden de la vida"

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional que se desplomó por una arritmia cardíaca en el partido contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. El defensa estuvo internado durante cinco días en Brasil con un cuadro neurológico crítico.

“Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. QEPD. Juan, estarás para siempre con nosotros”, informó su club.

La noticia, comunicada este martes por la noche, conmovió a todo el mundo. En Chile, varios equipos del Campeonato Nacional dieron sus condolencias. “Lamentamos profundamente la partida de Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, al club y al fútbol uruguayo”, dijeron en Colo Colo.

“Nos sumamos al enorme pesar por la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia, compañeros de equipo y a todo el fútbol uruguayo por esta pérdida que enluta al deporte sudamericano”, escribieron desde Universidad de Chile.

Uruguayos del fútbol chileno lamentan la muerte de Juan Izquierdo

Además, varios jugadores uruguayos que militan en el fútbol chileno dieron su pésame. “Son cosas que no se entienden de la vida, hoy se va un colega nuestro, un hijo, un padre, un esposo, etc. Muchas cosas se le vienen a uno y no encuentra respuestas. Un gran y cálido abrazo a la familia, amigos y todos sus seres queridos, el futbol está de luto”, escribió Maximiliano Falcón de Colo Colo.

“Que en paz descanses, Juan. Mucha fuerza y unión para sus familiares y amigos. No puedo creerlo. Serás recordado por siempre por todos. Momento de mucha tristeza”, comentó Gary Kagelmacher de Universidad Católica.

Thiago Vecino, jugador de Huachipato que compartió con Juan Izquierdo en Liverpool de Uruguay, dejó un extenso mensaje. “Nadie entiende por qué, y nunca se va a entender semejante injusticia, pero quédate bien tranquilo que dejaste un legado y enseñanza inmensa. Que descanses en paz, negro”, publicó.

“Se nos va uno de los nuestros. Un pibe de barrio que sabía lo que era lucharla y correr atrás de la pelota. Con una familia hermosa y muchos sueños por delante. Nos dueles a todos, Juan”, dijo Gonzalo Montes, volante de Huachipato.

