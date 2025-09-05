El artista argentino Duki regresó a Chile como parte de su gira “World Tour” y en medio de su presentación lanzó un inesperado anuncio: llegará a Netflix con una nueva producción original sobre su vida y su carrera con material inédito, archivos personales y testimonios de quienes lo han acompañado desde sus inicios.

Filmado en Argentina, el documental sigue su camino desde Buenos Aires hasta los escenarios internacionales, mostrando cómo transformó su historia personal en un fenómeno cultural.

Con una mirada íntima, la cinta aborda su crecimiento artístico y humano, mientras se prepara por dos hitos de su carrera: Sus shows en el Estadio River Plate en Buenos Aires y en el Santiago Bernabéu en Madrid.

Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

La producción es dirigida por Alejandro Hartmann y cuenta con la participación de Bizarrap, Nicki Nicole y otras reconocidas figuras de la escena musical. También, este documental repasa su trayectoria desde las batallas de El Quinto Escalón hasta el presente, revelando su proceso creativo, desafíos personales que atravesó y cómo lidia con la crítica.

Entre la construcción de su identidad artística y la confrontación con sus demonios internos, emerge la pregunta central: ¿Quién es Mauro y quién es Duki?.

Con imágenes inéditas, Rockstar muestra al artista que encarna el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana y que se ha convertido en una de las voces más representativas de su generación.

El amor por el deporte de Duki

El artista argentino es gran seguidor del basquetbol, deporte que práctica en donde incluso fue parte de los equipos formativos en Almagro y Vista Mitre y en donde fue parte del gran evento deportivo masivo contra el equipo de Mr. Beast.

Asimismo, entreno intensamente con Flow Game.

Asimismo, sobre el futbol, Duki lanzó hace algunos meses una inesperada declaración sobre Independiente. “En mi infancia fui del Rojo, pero no ejerzo”.

Asimismo, tras su presentación en el Festival de Viña hizo una comparación con dos de los eventos deportivos más grandes del mundo. “Mi show en el Festival de Viña del Mar lo vivo como una final de Champions League o de un Mundial”.

Y no ha ocultado su cariño por el capitán de la selección argentina, ya que en una entrevista hace algunos meses con Ibai Llanos, fue consultado sobre si era hincha del Real Madrid, a lo que respondió que no. “Le tengo mucho amor a Messi”, agregó.

