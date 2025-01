Un tenso momento se vivió en el set de Sígueme de TV+ en donde el comediante Jorge Alis tuvo un duro cruce con Daniela Aránguiz quien lo enfrentó por broma sobre el caso Valdivia en sus redes sociales.

El argentino se encontraba en el programa promocionando su nueva película “Quién tiene la culpa” en donde señaló: “Cambió el humor, hay cosas de las cuales no nos reímos”, en ese momento, Daniela Aránguiz lo interpeló.

“Tú encontrai que hay cambios en el humor, porque en tus redes no muestras lo mismo. Y si te burlas de desgracias que están pasando las personas y ahí igual te metís en la farándula”.

Daniela Aránguiz arremete contra Jorge Alis

La panelista se refiere a la imagen hecha con inteligencia artificial que compartió el comediante en su cuenta de Instagram en donde aparece Jorge Valdivia junto a Cathy Barriga tras las rejas viendo los fuegos artificiales.

“El laburo de la comedia tiene que ver con abordar todos los temas que estamos tocando, para mí no tiene que ver una cosa del límite…”, señaló el argentino, pero Aránguiz no quedó conforme con esa respuesta y arremetió en su contra.

Publicidad

Publicidad

“Pero, ¿tú crees que es abordar un tema o la foto que subiste de Jorge con Cathy Barriga, detrás de una reja, viendo unos fuegos artificiales, no es burlarse de una situación grave que están viviendo dos personas?”.

ver también Aránguiz rompe el silencio tras filtración de cariñoso encuentro con Valdivia: "Lo que pasó..."

“Mira, eso fue… Yo sé de la noticia, si escuchas todo lo que se informa y llega a Valdivia, Cathy Barriga o Hermosilla, hay una información que hay que ver de donde viene… Lo que tu planteas, sucede una noticia, nosotras la agarramos, Valdivia, Cathy Barriga ,ChatGPT y sale esa historia. Y eso tiene que ver con el pensamiento de la gente, con el inconsciente de la gente, con lo que significa el humor”.

A lo que Aránguiz respondió: “Igual es burlarse de la gente, hay una familia detrás. Es diferente que un matinal hable de un tema, y lo entiendo. Y la farándula, por ser esos personajes del mundo de la farándula, también lo abordamos. Pero tú, que eres comediante y actor, igual utilizas el sufrimiento de esas familias”.

Publicidad

Publicidad

“Cuando veo tu foto, a mi igual me dolió, porque ese momento, que tú te estabas burlando, mi familia quizás y mis hijos, estaban pensando que su papá iba a estar para el Año Nuevo. Cuando metes algo en tus redes sociales te tienes que hacer cargo. Y no te quiero atacar, para que no te sientas”, agregó.

“A mí me da lo mismo si vos sientes que me estás atacando, yo no me siento atacado. Tampoco tengo que dar explicaciones. Mi trabajo es como el de ustedes. Es como si yo te dijera ‘¿por qué hablas de la gente?’ ¿Por qué hablas de los demás?”, contestó Alis.

ver también Jorge Valdivia y dónde cumplirá su arresto domiciliario nocturno: Junto a Daniela Aránguiz

“Porque me pagan”, agregó Aránguiz. “Porque te pagan no significa que te dan permiso para que te rías de la desgracia ajena, si me pagan a mí ¿yo me puede reír del otro?. Si vos opinas de la vida de otro, yo puedo opinar desde la comedia”, explicó el humorista.

Publicidad