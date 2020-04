Carlos Salom y su parentesco con Jorge Alis: "Sus hijos le decían: ‘¿Papá cuándo fuiste a jugar al fútbol?’"

Carlos Salom es un goleador que dejó un buen recuerdo en Deportes Concepción y Unión Española, anotando goles importantes y siendo un referente de la época para ambos clubes chilenos.

Pero aparte de los goles, el Turco, como es apodado, también es reconocido por ser el doble de Jorge Alis, conocido humorista argentino que se autodenomina "Argentino QLO".

En conversación con Redgol, el ex Unión Española reveló que se dejó el pelo largo para solo parecerse al humorista y también que tuvo comunicación con su compatriota.

“Conocí a Jorge Alis. Tuve la oportunidad de hablar con él. Sus hijos le decían: ‘¿Papá cuándo fuiste a jugar al fútbol?’ y se mataba de la risa, me contaba, pero, en serio, me decía que sus hijos le mostraban la foto y pensaban que era su papá”. “Jorge Alis es muy buena gente y lo aprecio mucho”, comenzó.

Además agregó que tienen cierta unión, pese a que no son familia. “Tengo familiares que son de Asia y él también tiene familiares de Asia. Él me contaba que sus abuelos se llamaban: no se cuánto Salomón y me decía: ‘para mí, somos familiares’”, expresó.

Carlos Salom también detalló que lo fue a ver en su estadía en Chile. “Lo fui a ver dos veces en un show y me salí muerto de la risa. La gente me miraba mucho, pero nunca nadie se me acercó”, detalló.

Para finalizar, el argentino contó cómo una vez fue confundido con Jorge Alis. “Una vez me pasó que me fui de vacaciones a Argentina y en la frontera una señora se me acerca y me dice: qué gracioso que eres’ y yo le respondo: ‘espero que le haya gustado mi trabajo’. Mi familia se reía y luego le dijeron que se estaba confundiendo con Jorge Alis”, sentenció entre risas.