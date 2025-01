La periodista Paula Escobar estuvo presente en el matinal “Mucho Gusto” en donde reveló nuevas aristas de la relación entre el exfutbolista Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini.

La ex figura de la Roja salió recientemente de la cárcel, tras ser acusado de abuso sexual por dos mujeres, para cumplir un arresto domiciliario nocturno, el cual lo hará en casa de su ex pareja y madre de sus hijos Daniela Aránguiz.

Revelan que Maite trató de enrolarse para visitar al Mago

En el espacio de Mega, Paula Escobar señaló: “Yo tenía entendido que Maite Orsini incluso tenía pensado enrolarse para ir a verlo”.

“La familia de Jorge junto a la abogada, cuando se empiezan a filtrar todas estas cosas, le dicen ‘Maite, muchas gracias, por favor, no’. Entonces, en el fondo el círculo de hierro de Jorge Valdivia creo que se comunican con ella y le dicen ‘¿sabes qué? Mantente alejada’”.

ver también Jorge Valdivia y dónde cumplirá su arresto domiciliario nocturno: Junto a Daniela Aránguiz

Los chats entre Jorge y Maite

En el matinal de Mega, Escobar reveló una conversación por WhatsApp entre la diputada y el exjugador, explicando que estuvieron en contacto antes de su ingreso a la cárcel.

ver también La impactante imagen de Jorge Valdivia al salir de la cárcel: cumplirá arresto domiciliario nocturno

“Esto fue en noviembre, lo que tengo entendido que ellos hablan, que Jorge le expone nuevamente su amor a Maite Orsini y ante como la negativa, o tal vez como la lejanía de Maite, que en el fondo como que no engancha con esta conversación, Jorge se enoja y ahí deciden, además de las filtraciones, deciden que Maite es non grata para enrolarse y para ir a verlo”.

Publicidad

Publicidad

Los mensajes entre Jorge y Maite

La panelista de TV reveló que tiene en su poder los WhatsApp entre la parlamentaria y el también comentarista deportivo, en donde señaló: “En el fondo como que se dicen que se quieren, que él la quiere, que es la mujer de su vida, él insiste en la inocencia de los dos cargos que se le imputan, que no hay una mujer como ella”.

Agregando que en los mensajes el deportista expone algo delicado. “Que va a tomar medidas drásticas si ella no vuelve con él. Ahí ella le dice ‘pero no, tranquilidad, no tengo idea, también te quiero, quiero estar contigo'”.

La conversación habría terminado el 28 de noviembre, un día antes de que ingrese a prisión preventiva. “Lo que indica Maite en las conversaciones es que Jorge estaba en pleno conocimiento, porque le mandaba WhatsApp, digamos, le mandó treinta WhatsApp consecutivos la noche del 20 de octubre, mientras estaba con la primera víctima. Le habla de desórdenes alimenticios, en el fondo una serie de incidencias que claro que lejos de ayudarlo, yo creo que sí lo perjudicaron”.

Publicidad