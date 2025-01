De nuevo sale de cárcel. Este lunes, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Valdivia y determinó revocar la prisión preventiva que el exfutbolista cumplía desde el pasado 28 de noviembre en la cárcel de Rancagua.

La segunda sala del máximo tribunal indicó que la resolución de la Corte de Apelaciones, que devolvió a Jorge Valdivia a la cárcel hace solo unos meses, no daba cumplimiento “a las exigencias de fundamentación mínima que debe contener toda resolución que impone privación de libertad”.

Con esto, el exfutbolista cumplirá arresto domiciliario nocturno. Fue puesto en libertad durante la noche del lunes 6 de enero. Y la imagen que dejó el ex Colo Colo y la Roja impactó a varios: con varias bolsas que contenían sus pertenencias, se sentó en un tronco a esperar la llegada de su abogada.

Jorge Valdivia no atendió las preguntas de la prensa, a pesar de la alta presencia de periodistas y medios de comunicación en el lugar. Se tapó el rostro ante las luces de las cámaras.

Solo: así fue la salida de Jorge Valdivia de la cárcel | Aton Chile

ver también Filtran polémica llamada de Maite Orsini a denunciante de Jorge Valdivia: "Nunca me dice que está contigo"

Jorge Valdivia queda con arresto domiciliario nocturno

Según reportó Meganoticias, Jorge Valdivia cumplirá arresto domiciliario nocturno en la dirección de su expareja Daniela Aránguiz. El exfutbolista devolvió el departamento que arrendaba en Las Condes cuando explotó su caso, donde es doblemente acusado de violación.

Publicidad

Publicidad

El exfutbolista está acusado de cuatro delitos sexuales: dos de violación, uno de abuso sexual agravado y otro de abuso sexual. Una de sus denunciantes comentó que, desde entonces, “he sufrido mucho hostigamiento, que llegó al punto de que la fiscalía me reubicara por consejo de ellos. Me tuve que cambiar de casa, de región y ni siquiera puedo trabajar, y eso la gente no lo sabe”.