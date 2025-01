Un vuelco totalmente inesperado se dio apenas se concretó la orden de la Corte Suprema para revocar la prisión preventiva del ex futbolista Jorge Valdivia, quien tras salir de la cárcel de Rancagua deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.

Luego que el máximo tribunal acogiera el recurso de amparo interpuesto por la defensa del “Mago”, su abogada Paula Vial partió hasta el recinto penitenciario de la Región de O’Higgins, previo aviso al Poder Judicial de dónde cumplirá su condena.

Es que Valdivia devolvió el departamento que arrendaba en la comuna de Las Condes, por lo tanto, y según reporta Meganoticias, pasará su arresto domiciliario nocturno en la casa de su ex pareja Daniela Aránguiz, quien legalmente sigue siendo su esposa.

Jorge Valdivia se quedará junto a Daniela Aránguiz

Está situación se da horas después que el programa de farándula “Primer Plano” revelara mediante la periodista Cecilia Gutiérrez que durante una de las últimas visitas de la otrora “chica Mekano” a la cárcel tuvo un cariñoso encuentro con el ex Colo Colo.

“Le conté esta información, no me lo desmintió, me dijo que había sido muy emocionante. Ambos lloraban mucho, se abrazan, se daban besos en los ojos, él le basaba las manos… hasta que le da muchos besos, besos que fueron correspondidos por ella”, indicó la reportera.

De todas formas, la propia Aránguiz reconoció sobre la opción de un reencuentro con Valdivia que “siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo. Siempre. Y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto, lo he dicho siempre. Y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente“.

Jorge Valdivia cumplirá arresto domiciliario nocturno (Aton Chile)

¿De qué se le acusa al ex futbolista?

Jorge Valdivia está acusado de cuatro delitos sexuales: dos delitos de violación, un delito abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual. El primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre, tras un encuentro con una tatuadora en un restaurante peruano ubicado en Providencia.

La segunda acusación es por un caso que según la investigación sucedió durante la madrugrada del 18 de octubre, al interior del departamento de Valdivia. Allí habrían llegado la víctima y el exfutbolista tras acudir a dos bares de la comuna de Vitacura.

