Primer Plano estrenó un nuevo capítulo este domingo en donde Cecilia Gutiérrez reveló inesperada situación que involucra a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, la panelista señaló que tuvo información exclusiva de personas que estuvieron en la cárcel el mismo día que la ex Mekano visitó a su ex pareja y presenciaron un cariño encuentro entre ambos.

Agregando que conversó con Aránguiz y le preguntó por lo ocurrido. “Le conté esta información, no me lo desmintió, me dijo que había sido muy emocionante”.

El encuentro entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Acerca de lo que pasó entre ellos, Gutiérrez señaló: “Ambos lloraban mucho, se abrazan, se daban besos en los ojos, él le basaba las manos… hasta que le da muchos besos, besos que fueron correspondidos por ella”, comentó Gutiérrez.

“Me dicen que hay registros, es una situación muy especial. Había mucha gente de visita, lo hacen en el gimnasio de la cárcel, que es pequeño (…) tenemos esta información que ese reencuentro no fue privado”

Asimismo, la panelista señala que Claudio Valdivia habría estado presente y que vio todo eso. “Algunos dicen que él se habría molestado y otros dicen que no, porque Daniela se ha hecho cargo de lo administrativo, ella guardó ciertas cosas, se ha hecho cargo de cosas muy cotidianas de Jorge, y están muy agradecidos”.

Hace algunos días en el programa Only Fama, Aránguiz fue consultada por una posible reconciliación con Valdivia. “Yo no sé lo que pueda pasar el día de mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo. Siempre. Y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto, lo he dicho siempre”.

“Y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente”, puntualizó.