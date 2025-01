En un nuevo capítulo de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez reveló que conversó con la primera denunciante de Jorge Valdivia, quien se encuentra detenido tras ser acusado de abuso sexual, señalando que le habló sobre el complejo momento que atraviesa y cómo su vida cambio de manera radical.

“He sufrido mucho hostigamiento, que llegó al punto de que la fiscalía me reubicara por consejo de ellos”, comenzó leyendo la comunicadora en su conversación con la denunciante. “Me tuve que cambiar de casa, de región y ni siquiera puedo trabajar, y eso, la gente no lo sabe”.

Denunciante de Valdivia se refiere al caso

En conversación con Gutiérrez, la mujer señaló: “Creen que yo quería algo de dinero, ganar dinero con esto, pero solo perdí las cosas más valiosas de mi vida”, señaló.

“Mi trabajo es tremendamente importante para mí y esto me dio una vida que yo no quería”, agregando que “es una situación que ahora prácticamente es parte de cómo la gente me describe”.

“Yo no soy la tatuadora que le va bien y es reconocida en su círculo, sino que es la tatuadora que presuntamente se violó Valdivia“, explicó.

“Alguna veces me hablan del tema yo estando ahí y algunas personas, como no tienen reconocimiento de mi imagen, hablan cosas como esas y es durísimo. Siento que usan el ser denunciante para ser más imparcial”, leyó Gutiérrez.

“Es bien fuerte lo que dice, bien importante”, agregó Julio César Rodríguez el conductor del espacio.