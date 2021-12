Juan Pablo Queraltó destapa pseudo romance que tuvo con ex chica Yingo: "Va y me chanta un beso"

Juan Pablo Queraltó también fue parte del especial de Podemos Hablar dedicado a Primer Plano, momento en que contó que tuvo un fugas encuentro amoroso con una ex chica Yingo que ahora está casada.

En el espacio en que compartió con Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Carola Julio y Jordi Castell, los participantes fueron consultados por alguna anécdota cualquiera que recuerden del trabajo en el programa de farándula y Queraltó rescató un particular momento de su memoria.

JP partió explicando que "en mi etapa de reportero del SQP, yo vivía en una pensión frente a la universidad, con una señora que paseaba una tetera, pensando que era su perro".

"En ese tiempo entrevistaba, y fui a 'Yingo' en la misma época que el Flaco me quería pegar", explicó.

Juan Pablo Queraltó: ¿Qué pasó entre el periodista y una ex chica Yingo?

El asunto es que, continuó Queraltó, "me acuerdo que entre tanto entrevistar, una de las niñas que bailaba en el programa me empezó a mandar WhatsApp e imagínate, yo en la pensión escribiéndole y me dice 'te voy a mandar un besito por la tele'. Entonces, ella bailaba y le manda un beso a la tele".

Un día la joven se la jugó y apareció nada menos que en la pensión de Queraltó, para la sorpresa absoluta del periodista.

"Yo no lo podía creer, siempre le hacía cuñas. Está casada ahora, fue hace años, y va y me chanta un beso. Yo quedé viendo monos de todos los colores. Imagínate, una de las niñas de la tele que bailaba, pero fueron mis inicios", contó el ahora esposo de Fran Sfeir.

A pesar de revelar la anécdota, Juan Pablo Queraltó se guardó la identidad de la joven en cuestión, por lo que su conquista permaneció en el incógnito.