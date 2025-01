El destacado jugador Ander Herrera estaría muy cerca de llegar a Argentina y vestir la camiseta de Boca Juniors de cara a la nueva temporada, en donde ya se integró el jugador chileno Carlos Palacios.

El Athletic Club, equipo que actualmente integra, estaría dispuesto a negociar su pase para su salida, la cual, según reveló Bolavip estaría muy cerca de concretarse.

¿Llegará Ander Herrera a Boca?

Según revelaron fuentes a Bolavip Argentina hace algunos días. “Hay voluntad para que se haga”. Asimismo, según informó el medio, fuentes desde España señalaron que el jugador no posee una cláusula de rescisión con su equipo actual y su salida dependería de la negociación entre el Athletic y el equipo interesado.

En la misma línea, agregan que el club español no estaría pidiendo una cifra elevada. si no que se acuerde que el jugador no continúe cobrando lo que le queda de contrato y que el club argentino lo supla.

El jugador de 35 años habló con diario Olé sobre su arribo a la escuadra xeneize, la cual estaría prácticamente sellada, “Ya no puedo ni dormir imaginándolo. Lo que está en mi mano ya está hecho; ahora queda alguna cosita”.

ver también Polémico periodista ningunea llegada de Carlos Palacios y Williams Alarcón a Boca Juniors

La carrera de Ander

El jugador ya tuvo una primera etapa en Athletic debutando el año 2011 y quedándose hasta el 2014 en donde tuvo una destacada participación convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo que le permitieron dar el salto a Manchester United en donde estuvo cuatro temporadas con positivos números.

Publicidad

Publicidad

Después llegó a Paris Saint Germain, pero su paso se vio complicado debido a múltiples lesiones. El 2022 regresó a Athletic en calidad de cedido.