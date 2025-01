Este director técnico que pasó por la U de Chile y dejó la imborrable frase “miedo institucional” hoy es el entrenador de Williams Alarcón en Argentina. Aunque todo parece indicar que eso se mantendrá por muy pocos días más. Se trata de Frank Darío Kudelka, adiestrador de Huracán.

La directiva del Globo trabaja intensamente para ponerse de acuerdo con la plana mayor de Boca Juniors. Y así concretar el pase de Alarcón al cuadro Xeneize, que ya había amarrado a un chileno para su plantilla: Carlos Palacios, que le costó al club 4,8 millones de dólares.

En ese contexto, Kudelka conversó con medios de comunicación y se refirió a la posibilidad de ver partir a Willy rumbo a La Bombonera. “Es una situación de incertidumbre para todos. Pero mis palabras siempre son de expectativas y que disfrute el momento”, expuso el DT, consciente de la gran posibilidad que tiene su pupilo.

Frank Kudelka dirigió a la U de Chile entre mayo de 2018 y marzo de 2019. (Karin Pozo/Photosport).

“No deja de ser un punto importante para su carrera. Hay que acompañar, ayudar y ser libre de egoísmo. Cada uno persigue sus objetivos y caminos, también querer prosperar”, manifestó Kudelka. Con esas palabras dejó entrever que el seleccionado chileno tiene muchas ganas de vestir la Azul y Oro boquense.

El ex U de Chile Frank Kudelka aborda la chance de Williams Alarcón en Boca

Según las palabras de su entrenador, este paso es un motivo para disfrutar. Aunque de momento parece no estar resuelto. “En concreto no tengo nada, pero no dejamos de tenerlo dentro de un abanico de posibilidades”, expuso Kudelka sobre esa posibilidad.

Williams Alarcón ante Rosario Central en Argentina. (Foto Instagram).

Alarcón suma 54 partidos en Huracán, donde se erigió en una figura muy llamativa en la Liga Profesional de Argentina. El Willy anotó cinco goles y regaló siete asistencias. También recibió seis tarjetas amarillas y una roja en 6 mil un minutos de acción. Todo indica que ahí quedará su conteo en el cuadro Quemero. Tic, tac, tic, tac…

