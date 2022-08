El dueño de la Unión Española, Jorge Segovia, contó algunos detalles del juego amistoso que preparan para conmemorar el aniversario del club. De todas maneras, no quiso contar cuál es el posible rival. "Soy una persona seria, no me gusta hablar sin cosas firmadas", se defendió el empresario español de 60 años.

Unión Española cumple 125 años en 2022. Y en el club tienen preparadas varias acciones. Una de ellas será la confección de la ciudad deportiva, que en la directiva hispana esperan que esté operativa antes de fin de año. Pero eso no es lo único: la plana mayor del cuadro de colonia busca jugar un amistoso de lujo para conmemorar su aniversario de la mejor manera.

Así lo confirmó el dueño de la institución, Jorge Segovia. En una conversación con TNT Sports, adelantó algunas cosas de esa idea. "Se está fraguando, pero hasta que no esté firmado no me parece serio dar el nombre del equipo. La idea que tenemos es aprovechar las fechas del Mundial, en que todos los equipos del mundo deben parar la actividad", afirmó el empresario para anticipar de cierto la calendarización que podría tener ese duelo. La Copa del Mundo de Qatar 2022 se disputará desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.





"Estamos hablando concretamente con un equipo español para que se pueda dar este partido amistoso. Es un equipo importante. No habrá más pistas", declaró también Segovia, quien por cierto no estuvo ni cerca de revelar cuál es el club con el que se mantienen las avanzadas charlas para concretar el partido, a jugarse por supuesto en el mítico estadio Santa Laura, para muchos considerado como la catedral del fútbol chileno.

El dirigente madrileño de 60 años insistió en el porqué de mantener en reserva el nombre del eventual oponente. "Soy una persona muy seria, es mejor no asegurar nada si es que las cosas no están firmadas", zanjó Segovia.

De todas formas, esta promesa hace recordar un amistoso espectacular que alguna vez supo jugar la Unión Española: fue el 22 de mayo de 1994, cuando los hispanos vencieron por 1-0 al Real Madrid en el reducto enclavado en la comuna de Independencia. Los Merengues, por cierto, tenían al chileno Iván Zamorano como principal atractivo. Un tremendo pase de José Luis Sierra encontró bien ubicado a Rodrigo Ruiz, quien controló la pelota con la pierna derecha.

Se la llevó de muy buena manera y definió con un cachetazo con su pierna más hábil, muy bien colocado ante la salida del portero rival, Paco Buyo. El Coto también complicó al meta con un zurdazo, aunque esta vez respondió con seguridad. Por el lado del local, el golero uruguayo Gerardo Rabajda, hoy representante de futbolistas , también dio muestras de calidad con algunas intervenciones. Michel recibió la tarjeta roja directa en ese duelo, que se caldeó con el correr de los minutos y tuvo más de algún roce.

Unión Española afina detalles para un clásico de colonia

Por el momento, Unión Española debe afinar detalles para un nuevo desafío por el Campeonato Nacional 2022 luego de acceder a los cuartos de final de la Copa Chile. Este domingo 28 de agosto, la Furia Roja recibirá al Audax Italiano en el estadio Municipal de La Pintana a contar de las 20 horas por la 23° jornada.

Para aquel duelo, César Bravo no podrá contar con el defensor uruguayo Manuel Fernández. En el descanso, el charrúa fue reemplazado por Thomas Galdames y todo parece indicar que los tiempos no darán para que esté contra su ex equipo. "Audax lo ha hecho muy bien últimamente con el Coto Ribera", alabó el director técnico del elenco de la Plaza Chacabuco, que sueña con tener un aniversario de lujo en un amistoso inolvidable.