Ñublense terminó con mucho enojo tras la victoria de Universidad Católica en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. El árbitro de aquel partido, Fernando Véjar, expulsó a tres jugadores de los Diablos Rojos: Lucas Abascia, Raimundo Rebolledo y Juan Leiva, quien ya sobre el final y producto de la impotencia dejó al equipo con ocho jugadores.

Además fue expulsado el DT del equipo, Jaime García, quien luego del encuentro le pidió a los hinchas que pretendían lanzarle objetos e insultar al juez que por favor no lo hicieran. Lo mismo hizo el golero uruguayo Nicola Pérez, uno de los más insistentes en dialogar con el juez central de la brega.

Fue tal el nivel de ánimos caldeados que había en el cuadro chillanejo que el presidente de la institución, Sergio Gioino, tuvo que salir al paso de un rumor que planteaba que él había agredido al silbante en el vestuario. En una conversación con La Tercera, el otrora delantero desmintió esa versión.

"Me enteré de que había salido mi nombre en algunas notas de prensa y me sorprende. No entendí qué pasó, tendrán que mostrarme el video. Todavía no sale el informe, no hay mucho más que comentar. Yo he hablado con mis jugadores en el camarín y todo el cuento. No tengo nada que hablar con los árbitros, tampoco los increpé", explicó el timonel de Ñublense, quien dejó de ser representante de futbolistas para asumir la testera del elenco de la Región del Ñuble.

No se quedó con eso. "Acá lo más importante que hay es que todos vimos lo mismo, mis amigos me comentaron lo que salió en la televisión", cerró Gioino, sin detallar si esos acontecimientos significaron un perjuicio para el actual subcampeón del fútbol chileno, aunque sí dio a entender eso respecto del desempeño del árbitro.